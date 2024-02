“¿A quién le has ganado tú?”: Helia Molina responde a Marcela Cubillos tras críticas al Presidente Gabriel Boric

Marcela Cubillos criticó el discurso del Presidente Boric en el responso de Piñera este viernes: “Yo no vi un mea culpa”. La exministra consideró insuficientes las palabras del mandatario y juzgó el tono de su intervención en la ceremonia de homenaje al ex jefe de Estado. Sin embargo, a Helia Molina no le gustaron las críticas y le respondió.

“Como oposición, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello, y todos debiéramos hacerlo”, dijo el Presidente durante el responso de Piñera en la Catedral de Santiago.

En conversación con CNN Chile, Marcela Cubillos, exministra del gobierno del difunto ex jefe de Estado, criticó los dichos del Presidente: “Yo no vi un mea culpa, ellos no fueron una oposición dura, intentaron sacar a un presidente elegido democráticamente en ejercicio democrático de sus funciones”.

“Lo que hizo el presidente Boric fue intentar sacar, por medio de la violencia y de la fuerza, a un presidente elegido democráticamente. Si de ellos hubiera dependido, el presidente Piñera no hubiera terminado su periodo”, afirmó.

Además, criticó la forma, debido a que para ella “no se trata simplemente de decir ‘fuimos duros como oposición’. Hicieron cosas que no caben dentro de la legitimidad democrática (...) El presidente parecía a ratos más bien tratando de darle lecciones a la derecha

La exministra de Salud del gobierno de Bachelet, Helia Molina, respondió a Cubillos, a través de una respuesta a un tweet del mismo medio citado: “¡Cállate! ¿A quién le has ganado tú? ¡Fuiste la peor ministra de Educación de la historia de Chile!”.