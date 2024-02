Mujer comienza trabajo de parto en pleno concierto de Pink en Australia (momento fue captado en video)

Durante la primera noche de su gira Australian Summer Carnival en Sídney, Pink vivió un momento inolvidable cuando una fan entró en trabajo de parto en pleno concierto.

La cantante detuvo el espectáculo para reconocer el inesperado suceso, preguntando a la multitud: “¿Es Alicia o Alex quien está naciendo?”. Además, la estadounidense agregó con humor: “Siento que no deberíamos estar mirando ¡Todos dense la vuelta para darle privacidad!”.

La artista afirmó que la canción Our Song fue la que aparentemente indujo el parto, comentando sorprendida: “Wow, Our Song, esa fue la que lo hizo. No lo hubiera esperado. Pensé que sería Get The Party Started o Never Not Gonna Dance Again”.

En esa línea, Pink felicitó a la madre desde el escenario, diciendo: “Eso es emocionante. Ni siquiera sé qué decir. Pero ahora tenemos que cantar. ¡Buena suerte! ¡Va a ser genial! Lo harás genial”.

Después de este emotivo momento, Pink continuó el concierto y sorprendió al público al subir al escenario a su hija Willow, de 12 años, para interpretar su sencillo Cover Me in Sunshine.