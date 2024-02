Gamadiel García: “No quiero que el fútbol chileno sea la Liga MX 3.0″

Santiago

Durante la edición de Los Tenores este miércoles 7 de febrero, nuestros panelistas conversaron con el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, tras la masiva votación en que los jugadores aprobaron el paro de actividades.

“Lamento que tengamos que llegar a este tipo de instancias, pero creo que algunos dirigentes nos trataron de medir. Siento que puede ir por ahí, no entiendo que cuando votas por algo con lo que no tienes ningún argumento e insistes en eso. No estoy entendiendo qué es lo que quiere el Consejo de Presidentes. Deberíamos llegar a un acuerdo nacional para que velemos para tener un mejor torneo, mejores selecciones y mejores divisiones inferiores”, apuntó, cuestionando que se haya tratado de poner en duda a los futbolistas respecto de su determinación.

“Cuando digo que hay presiones no es porque lo creo, es porque lo sé y tengo pruebas. Hay jugadores que me comentaron que los estaban pauteando. Lamento que sigamos así, que haya presiones para desestabilizar el movimiento sindical. No sé lo que buscan, no entendemos para dónde quiere ir el Consejo de Presidentes, pero sí está claro que no son en beneficio del fútbol chileno”, dijo Gamadiel García, que desestimó los argumentos de los cuatro capitanes que votaron en contra del paro.

“La argumentación era que se habían preparado para jugar, pero eso es inválido cuando ves que tu nivel futbolístico no tiene que ver con tener un mejor contrato la próxima temporada y eso es lo que me preocupa. He visto dirigentes ya en cuatro o cinco equipos distintos y que mantienen vínculos con las instituciones anteriores. Cada vez está más complejo para el jugador que no tiene representante encontrar club”, recalcó, insistiendo en sus diferencias con aquel planteamiento.

“Si aceptábamos seis extranjeros, te aseguro que el próximo año votábamos por la libertad. Tenemos que velar por lo que queremos para el desarrollo del fútbol. No quiero que nuestra liga sea la Liga MX 3.0, con libertad de jugadores y sin descenso (...) Yo también quiero que el torneo se desarrolle sin ningún tipo de problemática, pero también quiero que los jugadores tengan los respaldos necesarios y se les cumpla. Las ganas de jugar contrastan con el hecho de que las cosas no están bien”, dijo el mandamás del Sifup.

Gamadiel García y el futuro del fútbol chileno

En el debate por posibles cambios en la actividad, fustigó el papel del Consejo de Presidentes. “Nadie piensa en el fútbol, no podemos llegar a este punto cuando no hay argumentos. Quienes toman las decisiones son 32 clubes y no el presidente electo para esto, por lo que los intereses particulares priman por sobre los comunes”, dijo, junto con cuestionar la falta de avances a nivel legal.

“He estado en todas las reuniones que se me han solicitado y seguimos ahí. Siguen trabajando, no sé por qué se demoran tanto. Hemos hecho lo que está a nuestro alcance para separar la ANFP de la Federación y sigue durmiendo”, enfatizó Gamadiel García, apuntando también a que, al menos, haya un consenso para que se revierta el aumento en la cantidad de extranjeros en Primera División.

“Como gremio, no puedo ir en contra de jugadores que ya tienen contrato y que están trabajando. Lo que está claro es que no hay argumentos que nos haga cambiar el hecho de que deberían ser cinco extranjeros en cancha y no seis”, dijo, además de apuntar a que los cambios tienen que ir más allá del debate actual.

“No estamos en contra de los extranjeros, sino de la cantidad y de la calidad de los que llegan. Hay jugadores extranjeros que llegan después de sufrir una rotura de ligamento cruzado. Esto es mucho más relevante que del sexto extranjero, sino es ver lo que queremos para los próximos 10, 20 años de nuestro fútbol. Si no nos ponemos de acuerdo, todos los años vamos a tener una pelea distinta”, concluyó el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales.