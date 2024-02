“No es un capricho del gremio”: Gamadiel García defiende el paro de futbolistas

Santiago

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, refrendó públicamente la votación en la cual se aprobó la paralización de la actividad ante el aumento en la cantidad de extranjeros en Primera División.

“Hemos tenido todas las instancias negociadoras, el material y la argumentación respecto al tema del sexto extranjero, no es ningún beneficio para nuestro fútbol. No es para el crecimiento de nuestras divisiones inferiores y el desarrollo de nuestra selección adulto. Tienen que mantenerse los cinco extranjeros en cancha”, expresó en la sede de la orgánica.

“Hemos ido llegando a acuerdos para fortalecer y respaldar a cada una de las divisiones de nuestro fútbol. Había un tema de límite de edad en la Segunda División Profesional, la durabilidad de los torneos en Primera B y Segunda, pero el único punto en que no hemos llegado al consenso necesario es el del sexto extranjero”, explicó Gamadiel García, junto con remarcar que la paralización se va a terminar solo si el Consejo de Presidentes cambia su decisión.

“Las demás peticiones están en vía de solución, están bastante avanzadas y son temas que son de sentido común para las otras instituciones. No vamos a pedir que se revoquen los contratos a los jugadores extranjeros ya contratados, pero es fundamental que se mantengan los cinco en cancha”, comentó, además de lamentar las presiones ante la decisión del Sifup.

“Es un tema que nos preocupa, las medidas antisindicales no son solo del fútbol, sino lamentablemente tranversales en nuestras empresas. Lamentamos que estas cosas ocurran, a algunos se les estaba pauteando las notas de prensa. Son medidas que tratan de desestabilizar al gremio. Esto que estamos planteando no es un capricho del gremio, del presidente de este gremio ni de los futbolistas. La medida no es un aporte para el fútbol chileno”, dijo, además de plantear otro tipo de cuestiones que esperan solucionar.

“Lógicamente, que los torneos duren lo que tienen que durar, no pueden durar 8 meses. El tema de salud es algo que se está tocando hace muchísimo rato, es amplio de abordar, pero la mayor parte de los deportistas que sufren lesiones al final de temporada no tienen la asistencia ni la recuperación necesaria cuando su contrato tiene fecha de término”, concluyó Gamadiel García.