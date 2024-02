“Es bien doloroso verlo desaparecer”: José Miguel Insulza se emociona hasta las lágrimas ante muerte de Sebastián Piñera

El senador José Miguel Insulza (PS) se refirió en Radio ADN a la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, ocurrida en un accidente aéreo, donde se emocionó hasta las lágrimas.

“Estoy muy triste, cuando muere un presidente de un país democrático se enluta todo el país (...) Todo el país lo eligió dos veces presidente y es bien doloroso verlo desaparecer ahora”, expresó el parlamentario notablemente conmocionado.

Y agregó: “Para mí es muy inesperado, pero no sorprendente que lo hayan encontrado muerto así, porque en realidad él era un hombre que le gustaba hacer sus cosas por su cuenta, manejaba él su helicóptero”.

“Él no fue nunca pinochetista”

También Insulza abordó su amistad con el exmandatario: “Era bastante amigo de él de hace tiempo, después la política nos separó, pero en realidad antes conversábamos muy sueltamente (...) trabajamos juntos los temas internacionales así que teníamos una buena relación de trabajo”.

Finalmente, destacó una virtud del expresidente: “A mí no se me olvida la portada de un diario de 1980, cuando se llamó al plebiscito para la Constitución de Pinochet, y salieron unos jóvenes parados en el Teatro Caupolicán protestando por la dictación de la nueva Constitución. Y uno de ellos era Sebastian Piñera (...) Él no fue nunca un pinochetista, fue un opositor al régimen de Pinochet y eso creo que fue una gran virtud”.