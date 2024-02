Los 123 fallecidos por los incendios forestales en la región de Valparaíso, y los miles de hogares hechos cenizas por la derivación a incendios estructurales, han remecido al país. Desde el Colegio de Ingenieros Forestales se refirieron al estado de las cosas por medio de una declaración pública dada a conocer el lunes pasado.

La agrupación gremial valoró el aumento del presupuesto de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en los últimos cuatro años. “Sin embargo”, se lee en el texto, “no ha evitado la tragedia, constituyéndose esta temporada en la con más víctimas fatales de nuestra historia reciente. Esto nos debe llamar a cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto. A todas luces se debe revisar la estrategia”.

Los siniestros, precisaron luego, conllevan problemas de seguridad pública, sociales, ambientales y económicos. Ante esto, “el concepto básico sigue siendo la prevención, y luego, la detección y el combate temprano”. A ello se suma la propuesta de medidas excepcionales, como “vigilancia en zonas de interfaz complejas”; la revisión de imágenes satelitales de alta resolución o drones vigilantes; el combate aéreo nocturno de las llamas, o la continuidad de los encargados de puestos claves de prevención y combate; entre otras.

Simón Bertis preside el Colegio. La mañana de este martes, desarrolló las principales ideas del comunicado en ADN Hoy, comenzando con valorar el apoyo a Conaf: “Desde 2019 a hoy, se ha cuadruplicado el presupuesto de la Conaf, lo que está muy bien. Hay consciencia de que es un tema de seguridad nacional y por lo tanto, aumentar los recursos no tiene nada de malo. El punto que hacemos es hasta cuándo aumentamos los recursos y seguimos haciendo lo mismo. Lo que hay que hacer y poner realmente los recursos es en prevención y seguir mejorando los índices de llegar a rápida detección, porque los incendios se apagan cuando son chicos”.

El líder gremial calificó como “un tema relativamente nuevo” la intencionalidad de las llamas. Lo contextualizó: “Siempre ha habido cierta intencionalidad en gente pirómana, pero el 57% de los incendios del año pasado en el Biobío fue intencional, y más del 80% de los incendios en la región de La Araucanía fue intencional. El fenómeno de la intencionalidad, y lo visto ahora en Valparaíso, es evidente: hubo intencionalidad”.

“Nuestra meta siempre ha sido llegar muy temprano a los incendios y apagarlos cuando son pequeños. Hay cerca de seis mil incendios cada temporada de verano y en la gran mayoría se llega temprano y se apaga. Pero la estrategia de los que hacen incendios intencionales es que se generen incendios grandes, porque que pongan multifocos es para eso: llegas al primer foco y lo apagas , al segundo te demoras un poco más y ya al quinto foco lo abandonas, porque simplemente no llegaste”, acotó luego.

Así las cosas, la idea de prevenir considera, por ejemplo, una “estrategia de alto nivel (inteligencia, fuerzas armadas)”, y que la actual “hay que revisarla”: “El objetivo de la gente que hace intencionalidad, es que los incendios se agranden. Cuando eso ocurre, son prácticamente imparables. Lo que decimos es que hay que revisar la estrategia porque probablemente los recursos haya que llevarlos más a la prevención, sobre todo de las zonas urbano rural:disminuir la vegetación, poner cortafuegos o no permitir realmente que se instalen construcciones o viviendas en lugares peligrosos, y además la prevención tiene que ver con vigilancia previa. En Valparaíso, colega dicen que el lugar donde se inició el fuego no es primera vez que ocurre ahí. Hay que prevenir y vigilar ahí”.

Como tarea multifactorial, precisó luego, “hay que tomárselo en serio y decir: ‘Aquí vamos a hacer una fuerza de tarea que va a convocar a A, B y C, porque no podemos seguir tolerando los incendios intencionales y que no pase nada, nunca hay culpables”.

Hacia el final, llamó a permitir el combate nocturno de los incendios forestales, así como también a la continuidad de los encargados de las instituciones que velen por estas materias: “Esto tiene que ser por mérito y experiencia. Quienes tienen mérito y experiencia para manejar este tipo de situaciones, que son los incendios forestales, que hoy son de seguridad nacional, es imprescindible de que los Gobiernos no cambien al personal porque es absolutamente innecesaria y es imprescindible que estén los mejores. Por eso hacemos un llamado de que sea inmaculada la gestión de que estas actividades se cambien para cualquier parte porque cambia el Gobierno, no puede ser”.