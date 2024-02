“La ayuda humanitaria no ha llegado”: presidenta de Población Argentina en Quilpué cuestiona llegada de apoyo tras incendios

En medio de la devastación provocada por los incendios en la región de Valparaíso, Jessenia Jara, presidenta de los pobladores en la Población Argentina en Quilpué, compartió un testimonio crítico sobre la situación actual y la falta de ayuda en la zona, en conversación con Ciudadano ADN.

La dirigenta expresó su descontento con la respuesta de las autoridades locales y denunció la falta de atención a las necesidades urgentes de la población afectada. “La ayuda humanitaria no ha llegado, las autoridades no se han hecho presente (...) Estamos solos. Nosotros estamos solitos como más de 1.000 familias”, dijo.

La pobladora afectada hizo hincapié en la ausencia de recursos básicos, como agua, ropa y medicamentos. “No tenemos agua, no tenemos nada, fuimos víctimas de ataques, nos estamos quedando en nuestros terrenos. No tenemos carpa, no tenemos nada de emergencia para trabajar”, declaró.

Jara criticó duramente a la alcaldesa Valeria Melipillan acusándola de no estar presente en la emergencia y de no proporcionar el apoyo necesario. “Estamos votados, no hay comida, no se ha organizado nada”, puntualizó.

La líder de los pobladores hizo un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad en general para que la ayuda llegue a la Población Argentina. “Estamos necesitando particularmente agua, baños químicos, alimentación. Imagínate ahí se puede desatar un foco de insalubridad muy importante, hay más de 1.000 familias”, afirmó.