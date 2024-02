La autocrítica de Nicolás Jarry tras caída en Copa Davis: “Días como este son los más duros en la carrera de un profesional”

Nicolás Jarry (20°) analizó con una sincera autocrítca la sorpresiva caída que sufrió este sábado ante el joven Ignacio Busé, 438° del mundo, por el segundo punto de la serie entre Chile y Perú en la Copa Davis.

“Este sí fue un partido malo. Los inicios pueden ser muy buenos como la temporada pasada o pueden ser regulares como este. Podrían haber sido mucho peores y hay que ir poco a poco seguir buscando el proceso”, inició comentado en rueda de prensa.

Respecto a la derrota ante el peruano, Jarry señaló que “el partido se dio gracias a él. Le entraba todo. Le pegaba mal, le entraba. Se la jugaba de segundo saque ganador, le salía y jugó sin presión. Es difícil jugar contra alguien que está así de suelto”.

“Nunca uno sabe qué le va a pasar. O incluso le pega mal y le salen cosas que cuestan adaptarse. No logré adaptarme. No logré estar en el presente para lograr proponer mi juego de buena manera y tengo que tragármela, nada más”, añadió.

En esa línea, indicó que “aceptar días como estos es durísimo, son los más duros de la carrera de un profesional. Habiendo jugado así, en una serie de Copa Davis que es siempre importante, jugando en casa, con estadio lleno, no es fácil de tragar”.

Además, anticipó su duelo de este domingo ante Juan Pablo Varillas. “Ojalá que pueda jugar estando 2-1 arriba. Después que los chicos hayan hecho un buen partido de dobles, les tengo toda la fe. Va a ser un partido difícil, donde espero jugar muy diferente a lo que fue hoy día”, afirmó.

Por último, Nicolás Jarry se refirió a las claves que marcaron su caída ante Busé. “Creo que no tuve ni un primer saque. Soy un jugador agresivo y si ya empiezo sacando mal, todo mi juego queda con hoyos. Venía sacando muy bien toda la semana y hoy día no sé qué habrá pasado, pero no logré encontrar el timing en ningún momento”, sentenció.