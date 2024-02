Incendios forestales en Valparaíso: ministra de Desarrollo Social condena intentos de estafa con ficha de emergencia y confirma que aún no se aplica

Viña del Mar y Valparaíso

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, llegó hasta la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, la mañana de este domingo, a fin de gestionar las ayudas para los afectados y evacuados producto de los incendios forestales que han golpeado a la zona en los últimos días.

Antes que todo, la secretaria de Estado abordó las estafas que han surgido, vía Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la que, gestionada por su ministerio, permite tener un catastro de quienes requieren ayuda: “Es indignante que existan intentos de estafa por mensajerías y redes sociales”.

“La Ficha Básica de Emergencia nunca se va a aplicar de manera virtual, no se les va a pedir llenar un formulario web, no se les enviará el link por parte del ministerio, sino que siempre se aplicará de manera presencial por funcionarios públicos que tienen que acreditarse. Y todavía no se ha empezado a aplicar. Cuando ocurra, vamos a informarlo a los medios de comunicación para que las personas sepan que en los días siguientes pueden llegar los funcionarios públicos a aplicarla”, preció luego Toro.

La FIBE tiene como objetivo, explicó luego, “registra la información del hogar, las necesidades especiales de sus integrantes y específicamente, el daño de las viviendas. Con eso se puede entregar las ayudas”. Y si no se ha aplicado, hasta ahora, acotó la ministra, es porque existe fuego activo aún: “Cuando Senapred (el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres) lo autorice, los funcionarios se van a desplegar. Mientras tanto, han estado preparándose”.

Con todo, Toro calificó la tragedia como “una de las catástrofes más importantes de nuestra historia reciente”, la que permite estimar que “son muchos los damnificados”.

La ministra @javieratoroc participa delpunto de prensa liderado por la ministra @Carolina_Toha, para entregar un nuevo reporte sobre la emergencia por los incendios en el país luego del COGRID Nacional. pic.twitter.com/sAKDQ1XTXn — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) February 4, 2024

Para esta jornada, la ministra de Desarrollo Social tiene programado participar del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, para después participar de una capacitación de fichas FIBE para funcionarios de la municipalidad de Viña del Mar. Luego, se reunirá con equipos de apoyo psicosocial, antes de visitar la Escuela Humberto Vilches, donde hay albergados 41 niños y niñas, los que serán apoyados por el grupo psicosocial.

En cuanto a la ayuda inmediata, precisó que su secretaría de Estado trabaja en “alimentación, ropa, agua, colchones para las personas que perdieron sus viviendas o que fueron evacuados, y eso se está entregando en los albergues. Allí se entrega alimentación, techo, agua”. Además, llamó a canalizar las ayudas “por medio de las ayudas oficiales, los municipios”.