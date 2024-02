“No quedó nada”: el estremecedor relato de una víctima de los incendios forestales de Valparaíso

Continúa la emergencia en la Región de Valparaíso, donde los incendios forestales están afectando gravemente a una gran cantidad de sectores de diversas comunas. Incluso, se confirmó que el metro regional se va a mantener sin servicio.

A raíz de esta situación, cientos de personas han debido evacuar de sus hogares para huir de las intensas llamas o de la probabilidad de que el fuego llegue a ellas. Por ello, personal del Senapred, Conaf junto a Bomberos y personal policial se mantienen en la zona para combatir los siniestros.

Al respecto, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo confirmó que ha habido afectación a viviendas, sin embargo, no se ha cuantificado cuántas viviendas son. Además, precisó que está a la espera de la evaluación de los equipos de emergencia.

Asimismo, se informó que hay una serie de cortes de luz que se están generando en El Belloto, Quilpué y Concón. Esto, debido a los problemas que se han generado con este incendio, el cual ha llegado a afectar a torres de alta tensión.

“No quedó nada”

De acuerdo al estremecedor testimonio de una de las víctimas, tras el paso del siniestro “no quedó nada”. “Vivimos acá, mi papá vive acá, mis tíos... yo me vine cuando dijeron evacuar Patagón, tuve que subir a pie para rescatar a los gatos”, manifestó.

Respecto a su vivienda, que fue totalmente consumida por las llamas, la mujer señaló que “mi papá habitaba esa vivienda los 365 días del año, y ahora no sé qué vamos a hacer(...) Acá había una sola casa, la de mi papá y no quedó nada, no quedó nada”.

Las autoridades, por su parte, detallaron que la situación es bastante compleja debido a la gran cantidad de humo y viento que hay en las zonas afectadas. Además, de la magnitud de los incendios, ya que sumados han consumido más de 4000 mil de hectáreas.