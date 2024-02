Marco Antonio Figueroa y la llegada de Gareca a La Roja: “Me río cuando dicen que se llevan a un DT ganador”

Marco Antonio Figueroa, actual entrenador de la selección de Nicaragua, sigue atento a lo que ocurre en el fútbol chileno y se refirió a la elección de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de La Roja, mostrándose crítico con el arribo del “Tigre”.

“Van a tener que vender todo para poderle pagar, pero no me sorprende. No me sorprende, porque es un técnico que con su trayectoria se ha ganado el derecho”, comenzó indicando en diálogo con Bolavip Chile.

En esa línea, agregó que “me río un poco cuando dicen que se llevan un técnico ganador, cuando veo que no es así. Es un técnico que puede convencer al futbolista, eso lo puedo admitir, porque los puede convencer”.

“Pero después de ver lo que está pasando en nuestro fútbol, no pasa por el técnico”, afirmó el “Fantasma”, quien también realizó un duro análisis sobre la Generación Dorada, afirmando que ya cumplió su ciclo en la selección chilena.

“La generación dorada ya fue. Muchas gracias, pero ya fue. Ahora hay que buscar recambio y ese recambio va a costar mucho. Sigo insistiendo que no pasa por los resultados, pasa por otras cosas”, afirmó.

“De la selección en partidos vi momentos buenos. Esto es de más atrás. Esto es de educación. Ustedes los medios de comunicación, cuando salió (Darío) Osorio y salió (Lucas) Assadi de la U ya estaban para el Real Madrid, para el City, para el United”, continuó.

Por último, Marco Antonio Figueroa sostuvo: “Llega un técnico nuevo, hace correr un poquito a los jugadores y ya lo están candidateando para la selección, así pasa y así pasó. En la actualidad lo que necesitamos es tener un proyecto a largo plazo, con jugadores que realmente tengan condiciones y trabajarlos toda la semana, trabajarlos con microciclos especiales, para que ellos sean el recambio generacional”.