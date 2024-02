Condenado por abuso sexual que recibe pensión de gracia rompe el silencio ante posible revocación: “Sería muy doloroso”

Las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social tomaron el debate en los últimos días, luego de que Contraloría detectara que 58 de los beneficiarios tienen antecedentes penales, como homicidio frustrado, VIF, abuso sexual y producción de pornografía infantil, entre otros.

Bajo este escenario, Mega Investiga dio con el caso de Robinson Jaramillo, quien fue condenado por abusar sexualmente de una niña en 2010 y recibió una pensión de gracia en febrero de 2022 -en el Gobierno de Sebastián Piñera-, la que fue aumentada a $444.000 en octubre del mismo año.

Sobre lo ocurrido en el estallido social, relató que el 22 de octubre de 2019 estaba con su nieto en su casa, ubicada en Valdivia. Y cerca de las 22 horas notaron disturbios afuera, por lo que salieron a mirar, pero en ese momento sintió un fuerte dolor en su tobillo.

Agencia Uno | Imagen referencial Ampliar

“Sentí como un piedrazo que me llegó en el tobillo. En eso, me ayudan algunos vecinos, me sacaron el zapato y vieron que fue una bala”, contó. Según su declaración al INDH, afirma que el proyectil provino de una patrulla militar que supuestamente acompañaba a Carabineros.

“Sería muy doloroso”

Mega Investiga indagó la situación judicial de la lesión de Jaramillo, y fuentes de la causa le indicaron que fue cerrada en octubre de 2022, ya que no se pudo acreditar que el disparo provenía de una unidad militar.

Asimismo, el hombre sabe de la decisión tomada por el Presidente Gabriel Boric de revocar 25 de las 58 pensiones cuestionadas. Comenta que si la pierde “sería muy doloroso”, pues “estoy sin trabajo” y con ese monto paga arriendo y su día a día.

“La pierna no me da, nadie me va a contratar por más de tres meses”, asegura Jaramillo, el cual señaló que la lesión lo dejó dos años sin lograr tener un trabajo estable.