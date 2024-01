Luciano Pons tras la derrota de la U ante Coquimbo Unido: “Hay muchas cosas que mejorar”

Santiago

En la final de la Copa Verano 2024, la Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Coquimbo Unido. Andrés Chávez, refuerzo de Coquimbo Unido, rompió el empate con un cabezazo, asegurando la victoria a favor de los “Piratas”, aunque no les alcanzó para el título que se lo llevaron los laicos.

En la zona mixta post partido, los jugadores azules tuvieron tiempo para atender a la prensa. Luciano Pons, quien debutó como titular en el cuadro azul, expresó su satisfacción por los minutos que jugó. “Me sentí muy bien, hacía mucho tiempo que no jugaba 90 minutos, por momentos me sentía un poquito ahogado, pero bueno, nada, contento de terminar bien físicamente”.

Con respecto a la falta de oportunidades en la delantera, Pons expresó que: “Costó la llegada del balón a los delanteros, hoy ha tocado hoy defender mucho, pero bueno, como son cosas que hay que mejorar, tratar de que no vuelva a suceder y tratar de mañana analizar el partido que está entre nosotros y las cosas a corregir”.

En relación al devenir del partido, Ignacio Tapia, defensor laico, también se expresó. “Creo que tuvimos un buen desempeño, con algunos detalles sí, pero creo que para eso son estos partidos para ir viendo todos los detalles y mejorarlos de cara al campeonato. Ese es el foco principal”, manifestó Tapia, dejando claro cuál es el objetivo principal para el 2024 en los azules.