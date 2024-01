Chile

Por 40 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Senado aprobó en general el proyecto que envió el Ejecutivo para la aplicación de la nueva tabla de factores que las isapres deberán aplicar tras la orden de la Corte Suprema, y que permitirá restituir los cobros en exceso.

La propuesta moderniza Fonasa vía Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC); le entrega nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud (SIS) para fiscalizar a las aseguradoras; y modifica la normativa de las isapres, a fin de que puedan seguir siendo actores del sistema privado.

En cuanto al aumento de los precios base de los planes, de acuerdo a estimaciones de la misma SIS, podría llegar incluso al 41%, lo que fue calificado por algunos senadores como “excesivo”, si no “gigantesco”.

El debate político ha generado incluso situaciones de fuego amigo que el senador Daniel Núñez (PC) abordó este martes, en ADN Hoy: “El sentimiento que tenía cuando vi la votación fue el daño que le hacemos a la democracia. Esto no tiene que ver con el que está afiliado a la isapre; aquí hay un daño muy profundo a la democracia, porque que el Senado haya desconocido un fallo de la Corte Suprema me parece que es de una gravedad máxima y por supuesto tiene un perjuicio gigantesco”-

Luego lo graficó: “La deuda, calculada en US$1.180 millones, con esta indicación que promovió la derecha con los senadores demócratas baja a US$470 millones. Es como si a alguien que le deben $700 mil las isapres, ahora tienen que devolverle $300 mil. Es un carterazo, un lanzazo y ahora le quitaron la mitad de la plata que le debían devolver, que era su plata, que le cobraron de forma excesiva y ahora la isapre se queda con ella. Esto es gravísimo. Esto es una colusión de un grupo de senadores con las isapres para desconocer un fallo de la justicia y quitarle plata a la gente que se la debían devolver, y dejarla en mano de las isapres. No sé cómo catalogarlo”.

Ante la grave denuncia de “colusión”, puso como ejemplo los argumentos presentados por los parlamentarios: “Varios de los estudios que fundamentaron estas indicaciones fueron pagados por las isapres. El caso más emblemático fue un estudio que hicieron académicos de la Universidad de Chile fue financiado por la isapre Banmédica. No es que esté presumiendo; está con datos dichos en la comisión de Salud. La isapre hizo la fórmula de interpretar el fallo, le hizo una indicación a los senadores para que redactaran esto y obtuvieran los votos para verse beneficiado. Colusión es cuando dos o tres actores se ponen de acuerdo para burlar normas legales y beneficiarse económicamente”.

Diputado Daniel Nuñez Ampliar

E incluso el parlamentario fue más allá: “Me refiero a las indicaciones que presentaron los senadores de derecha, Gahona, Chahuán y otros, en que ellos redactaron su indicación y la fundamentaron en base a estudios que hicieron académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, financiados por la isapre Banmédica”.

En el debate, la distribución de la deuda con cargo a los afiliados se llamó “mutualización”, que para Nuñez es más bien amgiuo: “Yo sería más directo: se está bajando la deuda que tienen las isapres con los afiliados, y es grave porque es desconocer un fallo de la Corte Suprema”.

No obstante todo, adelantó una estrategia:

“Ayer se presentaron indicaciones que rebajan la deuda, desconocen el fallo de la Corte Suprema, usaron como fundamentos estudios pagados por las isapres, por eso hablo de colusión, más allá de si estuvieron presentes o no en el comité técnico, y lo más grave de todo es que las indicaciones que se aprobaron ayer son abiertamente inconstitucionales. Nosotros hicimos reserva de constitucionalidad, reuniremos la firma de 13 senadores y senadoras para ir al Tribunal Constitucional, lo haremos el próximo lunes para llevar todos los fundamentos, porque el artículo 76 de la Constitución establece claramente que el Congreso no puede alterar un fallo de la justicia en lo formal, ni en sus fundamentos o contenidos. Es evidente que acá se alteró la fórmula de cálculo de la deuda, desconociendo el contenido del fallo de la Corte Suprema”.

A renglón seguido, criticó la postura del Gobierno del que su partido es parte, pues “nos hubiese gustado que actuara con más entusiasmo en la línea de denunciar la inconstitucionalidad de la indicación. Le ha faltado convicción para defender algo que está demostrado por los fallos de la justicia, en relación a las denuncias que la propia gente hizo: han sufrido cobros abusivos, especialmente mujeres, en todo el periodo de las isapres, las que no quieren devolver la plata porque no quieren reconocer la valides de estos fallos”.

“Retrocedimos 5, 6 o 7 años de fallos sucesivos en este tema”, resumió después.

Colusión

La denuncia, señaló después, debería responder “por qué han hecho la indicación en base a estudios pagados por las isapres que las benefician completamente. La convicción que tengo es que hay un grupo de senadores que defienen el negocio de las isapres en las que el afán de lucro y enriquecimiento no tienen ningún límite, y para defender ese negocio no les importa perjudicar a quienes se les debió haber pagado de forma indebida. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo se llama en economía cuando dos actores se ponen de acuerdo para eludir sus obligaciones legales y perjudicar así a los consumidores? Es una colusión que se da en el marco del Congreso. Dos actores se pusieron de acuerdo, un grupo de senadores de derecha más demócratas, con el negocio de las isapres para desconocer un fallo de la justicia. Es inconstitucional evidentemente y por eso, grave y a mi juicio, arbitrario e ilegal”.

Otro punto álgido en la misma discusión fue el aumento de los planes, que fue propuesto por La Moneda y que, a ojos del parlementario, “se terminó convirtiendo en un doble castigo. Le pedí al Gobierno que se fijara un techo para que no quedara discrecional la posibilidad de alza en los planes base por parte de las isapres, no fuimos escuchados. Con los senadores Castro y Pascual votamos en contra de la indicación del Ejecutivo”.

“Creemos que el Gobierno se equivocó porque tuvo que ver un techo. Además, solicitamos que los costos financieros de las isapres fueron sacados del cálculo de la Superinetndencia porque las isapres pueden generar mecanismos de costos financieros altos por las situaciones bancarias en las que están y eso se transforma en otra presión más al alza. Entonces, se rebaja la deuda y se le cobra más a las personas por sus planes (...) La norma tenía que tener como requisito el límite, sacar los costos financierosn, a fin de que fuera lo más restringido posible. Todos entendimos que había un tema de flujos y por eso se argumentó un alza moderada. La ley corta tiene como fin evitar el colapso del sistema de las isapres (...) Pero debe ser muy ajustado para evitar cualquier tipo de abusos”, añadió después.

Hacia el final, cerró: “Las isapres siempre encuentran subterfugios para eludir esta normativa y nos dicen en el parlamento que no pasará, y después los costos se disparan y siempre hay argumentos. Nosotros votamos en contra de esto porque tenemos desconfianza en el actuar de las isapres y la indicación del Gobierno no fue firme en poner límites claros para que no ocurran alzas desmedidas”.