“Es una experiencia que trae mucha carga negativa”: Gala Caldirola entregó detalles sobre cómo superó el quiebre de su relación con Mauricio Isla

Gala Caldirola dejó Chile para establecerse nuevamente en su país natal, España. Desde su llegada, la reconocida modelo y exparticipante de Volverías con tu ex, ha emprendido nuevos proyectos, siendo uno de ellos su programa llamado Va de mí, donde comparte detalles sobre su vida y su hija Luz Elif, fruto de su relación con el futbolista Mauricio Isla.

La distancia separa al padre de su expareja y a la menor, llevando a Gala a compartir consejos para aquellos que atraviesan por una situación similar de quiebre amoroso y crianza compartida. “Quizás muchas personas están pasando por esta situación de enfrentar la separación con hijos. Como enfrentar esta decisión, los cambios, y obviamente quiero hablar en base a mi experiencia”, afirmó.

“Cada matrimonio es distinto, cada ser humano piensa de forma distinta, cada niño es distinto”, precisó.

Luego, la modelo española agregó: “Pero si es cierto que me llegan muchos mensajes diciendo que admiran como actuamos nosotros como padres separados”.

La estrategia que utilizó Gala

Más adelante, la modelo abordó la complejidad de esta experiencia. “Es una experiencia que trae mucha carga negativa, trae dolor, nostalgia, miedo, porque son muchos cambios. Porque pasas de tener estabilidad en todos los sentidos, a tener que conseguir estabilidad sin tu pareja”, expuso.

En este contexto, Gala Caldirola revela haber aplicado la “teoría de las tres C”, una técnica que ofrece herramientas fundamentales para sobrellevar el proceso de separación y crianza compartida. Las tres “C” son contención, calma y comunicación.

La modelo enfatizó la importancia de no imponer tiempos correctos y destaca la decisión de mantener una unidad familiar a pesar de la separación. Según Gala, han comunicado a su hija que la unidad familiar no se ve afectada por el tiempo ni las circunstancias, subrayando el compromiso de ser una familia unida a pesar de no ser un matrimonio unido.

“Nosotros tomamos la decisión de no imponer tiempos correctos (...) Nosotros no somos un matrimonio unido, más si somos una familia unida. Y eso se lo hemos hecho saber a la niña, que eso no lo va a cambiar el tiempo, ni las circunstancia”, concluyó.