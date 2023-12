“Está por encima de cualquier tipo de relación”: Gala Caldirola se refiere a los rumores sobre una supuesta reconciliación con Mauricio Isla

El futbolista Mauricio Isla celebró recientemente el noveno cumpleaños de su hija mayor, Martina. La ocasión fue aprovechada por Isla para viajar hasta Miami y reunirse con su otra hija, Luz Elif, fruto de su relación pasada con Gala Caldirola. Esta reunión generó especulaciones entre algunos seguidores de la exchica reality sobre una posible reconciliación entre el Huaso Isla y la española.

Gala Caldirola utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un mensaje de cumpleaños a Martina y expresar cariño tanto hacia la niña como hacia Mauricio Isla y Nataly Hormazábal, madre de Martina. En su mensaje, Gala escribió: “Feliz cumpleaños Martina. ¡Tu hermanita Luz y su mami te adoran!”.

En medio de estos mensajes y saludos, un seguidor directamente preguntó a Gala Caldirola si ella y Mauricio Isla habían vuelto como pareja. Ante esta pregunta, la modelo española aclaró la situación en una dinámica de sus historias de Instagram.

“Creo que tienen que empezar a normalizar un poquito más que los padres pueden tener una buena relación, pueden llevarse bien, pueden compartir, pueden tener momentos en conjunto. Y eso no quiere decir que la relación se ha retomado”, explicó Gala.

No han vuelto, pero todavía se quieren

Tras ello, agregó que esta convivencia positiva se basa en el amor de familia, que va más allá de cualquier tipo de relación de pareja. Gala dejó claro que no han retomado la relación como pareja, pero destacó el respeto mutuo que comparten, especialmente por su hija en común.

“Eso quiere decir que hay un amor que está por encima de cualquier tipo de relación, más allá de la pareja, que es el amor de familia. Así que no, no hemos vuelto, pero lo quiero mucho, lo respeto, me quiere y tenemos una niña preciosa en común”, concluyó Gala Caldirola.