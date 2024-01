Pamela Díaz revela cómo se lleva con su consuegro Kanela

En el marco del Festival de Las Condes, Pamela Díaz y su hija Trinidad Neira asistieron al Parque Alberto Hurtado para disfrutar de la presentación del grupo Noche de Brujas. Durante el evento, La Fiera compartió detalles sobre su vínculo con Kanela, el vocalista de la banda de cumbia y, al mismo tiempo, su consuegro, ya que Trini está en una relación con Bastián Muñoz, conocido como Bimza, hijo del músico.

En una conversación con LUN, Pamela Díaz compartió sus impresiones sobre el espectáculo de Noche de Brujas. “Fuimos a ver tocar a Noche de Brujas. Tienen un show increíble (...) Llegamos a mirarlos a ellos. En el show cantaba un tema Bimza, el pololo de Trini. Así que ahí fuimos un rato a apoyar, a cantar”, contó.

Al ser consultada sobre su relación con su consuegro, La Fiera señaló que “con Kanela me llevo increíble hace años. Me llevo bien con él, con su señora, conozco a los niños, conocen a mi papá, hacemos asados. Hay muy buena onda. Aparte, conozco hace mucho tiempo a la gente que trabaja con Kanela, y también hemos trabajado. Así que hay un ambiente de armonía entre todos muy rico”.

Habló de la relación de Trini Neira con el hijo de Kanela

Respecto al noviazgo de su hija con Bimza, Pamela Díaz prefirió no profundizar en detalles, e indicó que es un tema de Trini y Bimza. “No me gusta hablar mucho de ese tema, porque es de la Trini y Bimza. Además, ella es muy piola en eso. Prefiero no meterme. Lo que sí te puedo decir es que sacaron hace poco en YouTube una canción hermosa, llamada ´No puedo esperar más’”, afirmó.

Finalmente, Pamela Díaz también habló sobre su relación cercana con Trinidad, destacando la buena conexión que tienen. “Nosotras con la Trini nos llevamos bacán, porque nos damos nuestros tiempos, y sabemos cuándo hablar y cuando guardar silencio. Hay un respeto mutuo, Igual, que quede claro que no soy su amiga, soy su mamá, pero tenemos nuestros momentos de amistad”, cerró.