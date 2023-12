La broma sin flitro de Trini Neira a Pamela Díaz: “Así los cuernos tiene...”

Santiago

Durante este fin de semana, Pamela Díaz compartió un video en su canal de Youtube, en el cual participó Sebastián Ramírez, Arturo Longton, Julio César Rodríguez y su hija, Trinidad Neira.

Durante la filmación, su “pequeña” no se aguantó y le lanzó una puntual e hilarante frase a la Fiera, la cual sacó carcajadas.

Todo sucedió cuando Pamela estaba usando unos lentes navideños, con unos cuernos de reno. En el momento Díaz, los utilizó sin prestarles mucha atención, hasta que se dio cuenta de un detalle.

“¿Tengo cachos?”, le dijo a su camarógrafo.

“Hue… ¡¿Por qué no me dijeron?! Me sentí como la Daniela Aránguiz por un rato”, dijo sin filtro.

Fue en ese instante que Trini apareció y le tiró una particular broma a su madre: “¡Así los cuernos tiene…!”.

Pamela se tomó con humor la broma de su hija y la siguió para enfrentarla. “¿Qué dijiste? ¡De tu padre, de tu padre!”, dijo la exparticipante de Tierra Brava, haciendo hincapié a las infidelidades de Manuel Neira.

“Así los cuernos ¿De quién? De su padre. ¿De quién más va a ser?”, dijo entre risas Pamela.