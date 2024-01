“No hay nada de eliminar exenciones o de eliminar regímenes especiales”: economista Claudio Agostini crítica el Pacto Fiscal del gobierno

Este viernes 26 de enero, en ADN Hoy entrevistaron a Claudio Agostini, quien es economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. En conversación con los conductores del programa, el exasesor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, elogió y a su vez cuestionó el Pacto Fiscal del gobierno, por no atacar lo suficiente la elusión y la evasión tributaria.

Al ser consultado por el Pacto Fiscal planteada por el gobierno y por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, Claudio Agostini señaló que “por un lado, va en la dirección correcta. En el sentido de atacar un poquito más agresivamente la elusión tributaria, hacer cumplir la norma anti-elusión, que sea más precisa, que se utilice más”.

“Se ha utilizado muy poco, existe desde el 2014 y se ha utilizado muy poquito. Solo en un par de casos, no más. Ataca también el comercio informal… O sea, en algunas dimensiones va en el camino correcto”, añadió.

La reforma se queda corta, según él

Sin embargo, más adelante, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez cuestionó el Pacto Fiscal. “La parte que no está y que uno echa de menos, es que, gran parte de los incumplimientos tributarios son posibles porque existen muchas exenciones, regímenes especiales, que permiten que algunos paguen menos de lo que les corresponde pagar. En algunos es legal, expresamente, porque existen la exención. En otros casos, se busca el resquicio legal para poder utilizarla”, afirmó.

Finalmente, acerca del Pacto Fiscal del gobierno, Claudio Agostini expresó: “Lamentablemente en esto no hay nada de eliminar exenciones o de eliminar regímenes especiales (…) Se queda corto. Existe esta plataforma que ya debe tener unos cuatro años, de la OCDE, junto con el Fondo Monetario, dos instituciones independientes, que no obedecen a ningún gobierno en particular, que plantearon una serie de exenciones y regímenes especiales en Chile que hay que eliminar”.

“Porque no tienen ningún sentido. Abren espacio de elusión, y también abren espacio de evasión”, concluyó.