Corrupción dentro del SII: el sumario a los padres de Leonarda Villalobos que evidenciaron cobros indebidos a empresarios

Una investigación de Ciper reveló que, tras una serie de diligencias realizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el exfiscalizador de ese servicio, Osvaldo Villalobos, estuvo involucrado en cobros a un empresario fiscalizado por esa institución.

Osvaldo Villalobos y Luz Elena Mutter son los padres de Leonarda Villalobos, la abogada que protagonizó el audio donde habla con el abogado penalista Luis Hermosilla sobre el pago de coimas a funcionarios públicos.

Diez años antes, los padres de Villalobos también protagonizaron una investigación en torno a un empresario fiscalizado por Impuestos Internos. Se trata de una indagatoria efectuada por ese servicio entre 2012 y 2013, a la que el medio citado tuvo acceso a través de la Ley de Transparencia.

“Se negó a seguir pagando”

Ese sumario reveló que el matrimonio Villalobos Mutter participó en el cobro de $11 millones a un contribuyente enfrentado con el SII. Según los antecedentes, Luis Arancibia Cádiz -empresario agrícola y vitivinícola de Putaendo-, se negó a seguir pagando y denunció la existencia de una red de corrupción.

El 8 de noviembre de 2013, la Fiscalía Administrativa del SII decidió destituir a Osvaldo Villalobos por “vulnerar gravemente el principio de probidad administrativa”. Tras un año de sumario se estableció que el entonces fiscalizador del SII le ofreció a Luis Arancibia la “asesoría” de Luz Elena Mutter, su esposa.

De esta forma, Mutter fue la encargada de llevar el caso del empresario a la oficina de Germán Soto Vilches, un exfiscalizador del SII que tomó la representación del empresario. El grupo fijó sus honorarios en 10% de lo que el contribuyente ahorrara. Según el sumario, el adelanto pactado se fijó en $11 millones.

“Ella por su parte me llevó a la calle donde tiene su oficina el contador Germán Soto Vilches(...) Ese señor no estaba en ese momento en la oficina, la señora de Villalobos me explicó que ellos cobraban el 10% de todo lo que se lograra rebajar por concepto de impuestos, y que si quería ser atendido sin quedar fuera de plazo debía pagar”, señaló Arancibia en su testimonio.

Por su parte, Villalobos, quien fue interrogado en el proceso, negó haber recomendado a su esposa para asesorar al empresario. Sobre los cheques recibidos por su cónyuge, declaró que “yo no sé lo que hace mi señora, ella es contadora, pero no se dedica a hacer trámites ni contactos”.

“Ese tipo de cosas las hacía Osvaldo”

Hoy, Germán Soto Vilches, el contador que terminó asesorando al empresario Arancibia gracias a la intermediación de Villalobos y su esposa, recuerda al exfuncionario del SII y manifiesta que “fuimos colegas, muy amigos”.

“Proporcionar material reservado, cobrar por hacer alguna gestión. Ese tipo de cosas las hacía Osvaldo y eso era vox populi. Parecido a Hermosilla y Quintanilla, tratando de obtener beneficios de los contribuyentes, y eso está prohibido. Pero yo no trabajo así”, concluyó.

Diez años después de estos hechos, la hija del matrimonio, Leonarda Villalobos Mutter, enfrenta una investigación del Ministerio Público en calidad de imputada. Ya declaró varias veces ante la Fiscalía Oriente, con el fin de determinar cómo logró acceder a información confidencial del SII relacionada con el empresario Daniel Sauer.