Carla Jara por antiguos dichos sobre Cathy Barriga: “El tiempo me terminó dando la razón”

Los cibernautas volvieron a reflotar antiguos dichos de Carla Jara sobre Cathy Barriga y ahora sus redes sociales se llenaron de comentarios como “ella lo predijo” y “es una adelantada”. Fue en medio de un episodio de “La Divina Comida” que fue emitido en 2019 en el que la ex chica Mekano disparó contra la exalcaldesa de Maipú, donde la calificó en pocas palabras como “falsa”.

“Falsa, no como alcaldesa, como persona. Yo conozco su otro lado, porque trabajó en Mekano conmigo. Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones, entonces, yo no me olvido de eso. Yo no creo en la ‘Ay, soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada...’ no”, se descargó en pantalla en aquel entonces.

Estos dichos volvieron a resurgir en las redes sociales, en medio del contexto judicial que atraviesa Barriga por su eventual participación en un mega fraude al fisco cuando era jefa comunal. Cabe señalar que en el pasado, Jara se llenó de críticas de parte de seguidores de la exalcaldesa, pero actualmente sus declaraciones son ampliamente apoyadas.

“Ahora todo el mundo me escribe y me manda mensajes diciendo que ‘el tiempo me terminó dando la razón’. Es lamentable todo lo que se está viviendo. Antes de todo es mujer y es mamá. Así que me imagino que debe ser un momento superdifícil”, comentó Carla Jara recientemente para el programa Sígueme de TV+.

Eso sí, la ex chica Mekano remarcó que la trató de “falsa” no por su rol como alcaldesa, más bien por “cómo había sido ella conmigo como persona y nada más, esa fue mi experiencia con ella. Nada más que decir, porque es un tema legal y está todo ahí aún estudiándose, y no quiero estar involucrada en cosas legales” zanjó Jara.

Revive los dichos de Carla Jara aquí: