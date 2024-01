“Cuando el amor se termina, queda el cariño”: Yann Yvin confirma el fin de su relación de 30 años con Valérie Flat

En una sorpresiva revelación, el reconocido chef Yann Yvin confirmó el quiebre de su relación de 30 años con Valérie Flat, madre de sus dos hijos. La noticia fue comunicada en las últimas horas, detallando que el vínculo amoroso llegó a su fin en mediados del año 2023.

Yann Yvin, de 58 años y ex jurado de MasterChef, compartió que a pesar de la separación, la relación con Valérie sigue siendo cordial y sin conflictos. “Todo está bien entre nosotros, no hay rollos ni nada malo”, aseguró. El chef francés viajó a Canadá para pasar las fiestas de fin de año con su ex pareja, manteniendo una tradición que solían compartir cuando estaban juntos.

“Cuando el amor se termina, queda el cariño. Y estamos en un plan de cariño. Somos más amigos que otra cosa, los mejores amigos del mundo”, comentó.

En sus declaraciones a LUN, Yann Yvin subrayó la distancia que los separaba (ella vive en Canadá y él en Chile), afectó su romance. “Vivía hace muchos años solo en Chile. Entonces, claro, la distancia no ayuda a sostener una relación”, afirmó. Y luego, acerca del carácter de su quiebre amoroso, agregó: “Decidimos juntos, de común acuerdo, dejarnos una chance para empezar de nuevo con alguien distinto”.

“Somos cincuentones. Entonces, decidimos que ya era momento de separarse para así dejar espacio quizás para nuevas experiencias. Tanto para ella como para mí”.

Contó cómo se dio la separación

En cuanto a su vida después de la separación, Yann Yvin aclaró que “es raro, porque no vi mucho la diferencia entre estar juntos y no estar, quizás por la distancia. Nosotros aún hablamos mucho, conversamos todo el tiempo. Siento que la relación no ha cambiado mucho. Aún no lo siento como un quiebre. Es raro. Quizás aún es un proceso que debo enfrentar”, sostuvo.

Tras ello, el chef francés entregó más detalles acerca de cómo decidieron con su exesposa separarse. “Se fue dando de manera natural durante estos últimos años. No es algo abrupto. Era algo latente, dijimos ‘ya, hay que ser honestos, paremos el tonteo, ya no tenemos relación de pareja, mejor no seguir juntos y dejarnos chances con otras personas’”, expuso.

“Fue cara a cara, tranquilamente. Igual hay que tragarse el momento. No es fácil, pero sabemos que el tiempo cura las heridas, aunque acá ni siquiera podríamos hablar de heridas, no ha habido nada malo. Y de verdad, la vida sigue”, agregó.

Su nuevo estado civil: soltero

Más adelante, Yann Yvin se refirió a su nueva condición como soltero. “Estoy viviendo igual que siempre, Si llega algo más, llegará y punto. A pesar de los años, no estoy en una carrera para buscar algo en específico”, afirmó.

“Me dejo llevar por el viento. No estoy en búsqueda de absolutamente nada. Creo en los encuentros, entonces será lo que venga. No planifico, no proyecto, tampoco he cambiado mi manera de vivir, mi estilo”, complementó.

Finalmente, el chef francés se definió como “soltero sin compromiso… Estoy solo en una relación con las comidas, el restaurante, los viajes y los proyectos”.