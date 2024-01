Carlos Palacios reconoce el interés de Boca Juniors: “Hay algo concreto, espero que sea lo mejor para todos”

Carlos Palacios, volante de Colo Colo, habló este lunes luego del triunfo por 4-3 ante Liverpool de Montevideo por la Serie Río de La Plata y reconoció el interés de Boca Juniors por su fichaje de cara a la temporada 2024.

Tras haber disputado los últimos tres duelos amistosos con el “Cacique” en Uruguay, el volante de 23 años confesó que cuenta con opciones de arribar al cuadro “Xeneize”, aunque desde Blanco y Negro no quieren dejarlo partir.

“No tengo mucho para hablar, eso lo ve mi representante con los dirigentes, parece que hay algo concreto y hay que ver que sea lo mejor para todo y para mí”, comentó la “Joya” en diálogo con ESPN.

Asimismo, agregó que “he estado al tanto del tema, me han pedido mi opinión y lo que pienso, pero lo ve representante con los dirigentes acá. Esperamos que sea lo mejor para todos”.

Por último, Carlos Palacios no quiso establecer una fecha para su posible salida de Colo Colo. “No hay un plazo, lo están trabajando. Hoy prefería estar más concentrado en jugar, después llegará el momento de ver si me voy o me quedo”, cerró.