Vidal ilusiona a todos los hinchas del Cacique en su flamante regreso: “Volví a Colo Colo para ser campeón en Chile y Sudamérica”

El “Rey” está de regreso. Finalmente, este lunes por la noche, y después de varios capítulos, Arturo Vidal es jugador de Colo Colo.

Primero lo confirmó Aníbal Mosa, para que, minutos más tarde, lo ratificara Alfredo Stöhwing desde Uruguay, donde el “popular” está haciendo parte de su pretemporada.

Horas después de lo anterior, Los albos sorprendieron aún más, debido a que le hicieron una presentación con bombos y platillos al volante en el Estadio Monumental, aunque sin público.

El futbolista nacional fue entrevistado en el círculo central y habló sobre sus sensaciones tras regresar al equipo de sus amores después de 17 años.

“Estoy feliz, cumplo un sueño hoy. Costó mucho, es una carrera muy larga fuera del país. Vuelvo acá para cumplir un sueño: vengo para lograr cosas importantes, más con esta camiseta que tanto amo. Espero disfrutar al máximo y hacer muchas cosas en este club”, señaló de entrada.

“Hoy me tocó estar así, sin público, pero espero que de acá en más sea a estadio lleno. Que la gente venga a disfrutar, que vea un equipo ganador, que se meta en lo más alto de Sudamérica. Quiero volver a ganar una copa internacional, sería maravilloso para mí y para todos los colocolinos”, agregó.

En esa línea, añadió que “salí muy joven de acá. Tuve la suerte de tener muy buenos compañeros, que el técnico de ese entonces me diera la confianza. Fueron tres títulos los que gané, pero no fue como lo hice en toda mi carrera. Espero ser importante, no sólo para Colo Colo, sino para la liga chilena, para que todos los equipos crezcan, para que vuelva la gente a los estadios, para que volvamos a sacar jugadores al extranjero, para que a la Selección le vaya bien y vuelva a estar metida entre las mejores del mundo. Vuelvo a Chile porque tengo mucho que dar todavía”.

“Esa es mi revancha y mi sueño de volver como un hombre maduro, que le ganó a la vida y a todo lo que se puso por delante. Ahora es diferente, vengo más grande, pero con los mismos sueños de siempre. Quiero ser campeón con Colo Colo en Chile y en Sudamérica”, destacó el seleccionado chileno con notoria emoción.

Sobre los objetivos que tendrá en los albos, Vidal lanzó: “con trabajo, esfuerzo y sacrificio se pueden lograr todos los objetivos que se coloquen por delante. El objetivo más grande acá es volver a colocar a Colo Colo entre los tres equipos más importantes de Sudamérica”.

“Puede ser que venga como referente, pero en todos lados donde he ido, lo he hecho con humildad. Todo me lo gané con esfuerzo en cada partido, ellos me verán de otra forma, pero vengo a ser uno más, trataré de ayudar al que lo necesite y exigiré que compitan al mismo nivel que yo, o superior”, aclaró el mediocampista.

Finalmente, Vidal mandó un mensaje a los fanáticos albos, a quienes sueña con ver llenando los estadios en cada partido del equipo.

“A los hinchas, primero agradecerle porque fueron dos semanas muchas largas, han pasado cosas, pero con el apoyo de la gente que me ayudó, me llamó y aguantó conmigo este camino, les mando muchos agradecimientos. Estoy de vuelta y espero lograr cosas importantes para ellos”, cerró.