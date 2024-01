“He perdido dos muelas...”: Coronel Valverde y la afección que lo “atacó” antes del Festival de Olmué

El Coronel Valverde está a solo horas de hacer su gran debut en un festival televisado, como es el Festival de Olmué.

El comediante será el encargado de hacer reír durante la tercera noche en El Patagual, luego de Vicho Viciani y de Monse Jerez.

Sin embargo, su previa no ha sido tan fácil. Y así lo confidenció a La Cuarta, donde habló de cómo ha vivido su preparación.

“Soy nervioso, sobre pienso mucho las cosas”, lanzó, confirmando lo que ya había contado en su podcast El Sentido del Humor, donde indicó que, tras revelarse su participación, se le había desatado un pesado bruxismo.

Coronel Valverde, con todo

Así, Marcelo, su nombre de pila, contó que efectivamente estaba apretando muchísimo su dentadura al dormir, producto de esta presentación.

Y que por ello no iría a otro festival como el de Viña. “Qué estrés, es que imagínate, he perdido dos muelas con Olmué, entonces ya con Viña voy a llegar como la Cuatro Dientes, entonces no es la idea”, manifestó con ironía.

Pese a estos nervios, el humorista confesó que “he hecho más de 200 shows este año, probamos la rutina ajustándola, metiéndole chistecitos hasta el último momento, hemos metido algunas cositas entonces estoy tranquilo por ese lado”.

De esta forma, el Coronel Valverde se subirá con todo al escenario del Festival de Olmué, donde espera sorprender y convertirse en la gran revelación del certamen este año.