Zapatos de Valparaíso y el ojo de Marcelo Marocchino: Así serán los looks de los animadores del Festival de Olmué

Eduardo Fuentes e Ivette Vergara ya están más que instaladísimos en el Festival del Huaso de Olmué, que tendrá su primera noche este jueves.

Los animadores arribaron a la comuna con todo, y están listos para deslumbrar con sus looks en el escenario de El Patagual.

De hecho, el crédito masculino de TVN se hizo hasta una pequeña intervención, lo que lo hará lucir más que renovado.

“No me he aplicado ni una cosa, pero sí me operé del párpado porque lo tenía caído, pero porque estaba viendo mal, es la única operación”, dijo a La Cuarta, explicando, eso sí, que todo fue “funcional porque estaba perdiendo el campo de visión”.

Los looks de los animadores de Olmué

Así, además de este retoque, Eduardo lucirá un outfit impecable durante las cuatro noches que dura el evento, que da el vamos a los festivales televisivos de verano.

“Quisimos trabajar nuevamente con diseñadores nacionales. En el caso de los zapatos, para los dos animadores buscamos artistas nacionales que son de la zona, de la región de Valparaíso”, indicó la asesora Majo Olas a Página 7, quien también reveló que, para Fuentes, se habían hecho cuatro pares a medida en la marca Templarios.

En tanto, los trajes del conductor están bajo el ojo de Marcelo Marocchino y su marca Cielo Milano, y las camisas “son de un emprendedor chileno, José González, sastre que hace 30 años hace estas prendas a medida”.

¿Y la ropa de Ivette? La conductora se vestirá con los diseños de Makarena Montaner y calzado de Karen Zapián, emprendedora de la quinta región.

“Vamos a jugar con las tonalidades. Tenemos cuatro colores distintos. Eduardo también va a tener looks jugados. Y, en el caso de las joyas de Ivette, optamos por la marca Swarovski”, concluyó Olas sobre los looks que podremos ver durante las cuatro noches del Festival de Olmué.