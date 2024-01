Federación Nacional de Ciclismo aclara fórmula para definir el cupo en la ruta de París 2024

Santiago

Luego de la polémica generada tras la presentación de un recurso de protección por parte de la ciclista Aranza Villalón, en la que se cuestionan los criterios para la elección de quien utilizará el cupo país en los Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico de Chile debió intervenir.

Quien ganó la medalla de bronce en la contrarreloj de Santiago 2023 acusó que se apuntó al rendimiento de los Juegos Panamericanos para beneficiar a otra competidora nacional, Catalina Soto, que fue tercera en la onmium.

A través de un documento en su sitio oficial, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo detalló que, en función del ranking de naciones, que contempla el período entre el 17 de octubre de 2022 y 17 de octubre de 2023, Aranza Villalón y Catalina Soto tenían los mayores puntajes, con la primera liderando el escalafón.

Junto con ello, enfatizaron que “se acordó con anterioridad” considerar el ranking una vez finalizado Santiago 2023, “entendiendo que las deportistas nacionales llegarían en su mejor forma a este magno evento, y así no perjudicar su preparación”. Bajo esa premisa, Catalina Soto supera en unidades a Aranza Villalón.

Sin embargo, ante toda la polémica legal, el ente que rige la actividad determinó, junto al Comité Olímpico de Chile, que el cupo país al ciclismo ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024 se otorgará a quien obtenga el mejor rendimiento en la Gran Fondo del Panamericano que se disputará en São Paulo, en mayo próximo.

Ya en el diálogo con ADN TOP KIA, Aranza Villalón había mostrado sus dudas ante esta solución. “El Panamericano no sirve como objetivo. Si quieren evaluar, tendría que ser con la altimetría y dureza de la ruta en los Juegos Olímpicos, no en un circuito en que se va a llegar a embalar, que no tiene nada que ver”, recalcó, aunque ahora tendrá que someterse a esta determinación en pos de ser parte del Team Chile en la cita de los anillos.