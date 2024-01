Presidente de RN por reforma de pensiones: “El Ejecutivo no ha salido de la caja de zapatos en la que siempre ha estado”

Chile

Por radio no entregará ninguna “receta” para esto que se ha hecho “una especie de partido de tenis”, entre un seis-cero, cuatro-dos o cinco-uno (en relación al destino del 6% de cotización con cargo al empleador en la idea de reforma de pensiones). Fueron las líneas que demarcó el senador Rodrigo Galilea, timonel de Renovación Nacional, cuando se le consultó por el tema este miércoles, en ADN Hoy. Analogías aparte, su conclusión es que el debate (nada de fácil, por cierto) llega casi como algo ininteligible a la ciudadanía, por forma y fondo:

“Esto se ha transformado en una discusión algo insensato, porque se está conflictuando algo que no tiene por qué ser conflictivo ni contrario. Para la ciudadanía es bastante inexplicable esta especie de partido de tenis (seis-cero, cuatro-dos, cinco-uno). Al final, empieza a ser inentendible qué se está discutiendo. El problema de fondo es que se tiende a mirar, y es la trampa en que se cae, de que el ahorro en cuentas individuales es contrario e incompatible con esquemas de solidaridad. Eso es un error al que se caído una y otra vez: es perfectamente posible lograr los objetivos que nos estamos proponiendo, compatibilizando todas las cosas”.

Al segundo después, hizo una lista con la hipótesis que esbozó: sí, “es posible que exista un principio de solidaridad en el sistema de pensiones con ahorro en cuentas individuales”; sí, “es posible subir y mejorar las pensiones actuales para los que ahorraron y están actualmente pensionados con el ahorro individual”; sí, “es posible inyectarle más competencias al sistema con ahorro en cuentas individuales”. Y fue allí que llegó a lo de la receta que no quiso dar por radio, pero aseguró que ha sido planteado a la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que “existen razonables opciones en que se logran objetivos que el Gobierno ha propuesto y que nosotros compartimos, pero a través de mecanismos que creemos mucho más sustentables y sostenibles en el tiempo”.

Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y hoy economista en el Centro de Estudios Públicos, señaló, en entrevista con el Diario Financiero, que “un 4% (a capitalización individual) y 2% (a solidaridad) es factible”. Galilea cree que “se equivoca al llevar la polémica al 4-2, 3-3, etcétera”:” RN ha tenido 25 reuniones con el Ejecutivo; hicimos una propuesta formal. Que me digan que el Ejecutivo ha cedido, yo creo que no han salido de la caja de zapatos en que siempre ha estado. Que diga que la DC propuso 3-3, bueno, ellos son parte del Ejecutivo igual, formal o informalmente son parte de la coalición de Gobierno y no es la negociación y la conversación que importa”.

En la misma línea, aseguró que “varios de los objetivos que buscan (en el Gobierno) son compartidos por nosotros, que es compatibilizar principios de solidaridad, de ahorro individual y de sustentabilidad en el tiempo”. Pero hubo algo, en el gesto político, de la propuesta y el debate en la Cámara de Diputadas y Diputados, que provocó algo. Una chispa, si se quiere: ”Al forzar votaciones, se obliga, palabras sacan palabras, y se obliga a optar por cosas que creo que no son incompatibles. Se ha generado una falsa sensación de incompatibilidad entre principios de solidaridad, de mejoras de pensiones, con el ahorro individual. Eso quiero cambiar”.

Con la votación agendada para la próxima semana, adelantó el timonel de RN que “por ese camino no vamos a ir. Por eso le he transmitido a la ministra que yo no expondría al país a un nuevo fracaso; si es necesario, madurar algunas ideas, nos demos el tiempo; viene el receso legislativo que ojalá pueda cundir, revisar datos, mirar alternativas y no provocar votaciones conflictivas (...) Hay que hacer un esfuerzo gigantesco y si eso pasa por quedarse todo febrero viendo alternativas, muy bien. Pero el país no gana con estas votaciones conflictuadas”.

Elecciones

Este 2024 es año de elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores. Con el Consejo Constitucional conformado mayormente por militantes del Partido Republicano, y con el expresidenciable José Antonio Kast peleando con el Presidente Gabriel Boric, la alianza entre Chile Vamos y la extrema derecha pareciera ser algo de causa y efecto. El rol de RN será el siguiente, adelantó Galilea:

“Con Chile Vamos nos vamos a esforzar en tener el mejor pacto posible en lista de concejales. Es probable que ni la izquierda ni nosotros tenga una sola lista de concejales. Es lo habitual. Pero haremos todos los esfuerzos posibles y tendremos toda la generosidad del mundo para llevar un solo candidato a alcalde y uno de gobernador. Lo hemos conversado también con Demócratas, con Amarillos, dentro de Chile Vamos y esperamos que Republicanos, que ha tenido algunas declaraciones que no sabemos leer demasiado bien, entiendan que ellos también deben tener gestos (...) Creemos que el bloque opositor al actual Gobierno tiene que actuar con inteligencia para darle gobernabilidad al país, desde lo territorial, las comunas, las regiones y después a las parlamentarias y las presidenciales”.

Así las cosas, los invitó a estar “abiertos a las coordinaciones”: “No creo que sea sensato que Republicanos le haga un daño a todos los que nos entendemos como opositores al actual Gobierno. Nosotros vamos a dar todos los pasos necesarios, encuestas, primarias, lo que legítima y democráticamente se deben hacer en estos casos, para generas buenas candidaturas ciudadanas que tengan un respaldo popular importante y que puedan consolidarnos como bloque opositor”.

¿Primarias? “Pareciera que ellos quieren ir a primera vuelta, después no. Creo que es mejor no ir con candidatos divididos en primera vuelta. Esa es nuestra percepción desde RN y espero que Republicanos se allane a este pensamiento. No creo que colabore mucho que lleven candidatos aparte”, cerró.