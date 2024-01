Yamila Reyna y el gobierno de Javier Milei: “Creo que nos va a salvar de ser una Venezuela”

La actriz y animadora argentina Yamila Reyna expresó su opinión sobre Javier Milei, quien asumió la presidencia de Argentina en diciembre pasado. En una entrevista con el pódcast Las GanSas Y TODO!, la humorista argentina compartió su inicial escepticismo ante la candidatura de Milei y cómo, con el tiempo, ha cambiado su percepción.

Al inicio, Yamila Reyna admitió que al ver a Javier Milei como candidato, se sorprendió y no podía creer que Argentina optara por ese perfil político. “Cuando lo vi de candidato me quería morir. No podía creer que Argentina se iba a meter con este tipo”, afirmó.

Sin embargo, a medida que avanzaban las semanas y se reducía la lista de candidatos, la animadora de TVN comenzó a convencerse de la postulación de Milei, especialmente al compararlo con otros contendientes como Sergio Massa. “Cuando vi los candidatos que quedaban, que era él y (Sergio) Massa, dije ‘por favor, que gane Milei’. Porque Massa de nuevo basta del robo, de tantos años de destruir mi querida Argentina”, expuso.

Milei le hizo cambiar su opinión sobre él

Más adelante, Yamila Reyna reconoció que a lo largo del tiempo, Milei “lleva tiempo tapándome la boca, porque ha hecho cosas muy radicales, tajante, está tomando buenas decisiones”, Asimismo, la humorista argentina destacó que el presidente del país vecino, “ha sido súper transparente con lo que vamos a sufrir y le tengo fe, no nos queda de otra. Creo que él nos va a salvar de ser una Venezuela”.

Finalmente, Yamila Reyna enfatizó la importancia de darle tiempo a Milei para evaluar su impacto y la efectividad de sus decisiones en la situación del país. “Vamos a ver qué pasa, hay que darle un tiempo”, cerró.