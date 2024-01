“Me comenzó a arrastrar por el suelo”: Yamila Reyna sufrió peligroso asalto en Argentina

Yamila Reyna vivió uno de los momentos más peligrosos de su vida, debido a un brutal asalto que sufrió en Argentina.

La trasandina contó que todo había ocurrido entre Navidad y Año Nuevo, mientras disfrutaba de un descanso con su familia.

De hecho, todo pasó a plena luz del día, mientras caminaba a visitar a una amiga, minuto donde se le acercó una moto con dos sujetos.

“Un tipo enorme se bajó de la moto y sin sacarse el casco me trató de quitar la cartera. Me empujó y me comenzó a arrastrar por el suelo”, reveló a LUN.

Yamila Reyna y su robo

La exfigura de TVN comentó que “tenía rabia y me aferré a mis cosas, pero le vi los ojos al tipo y estaba enajenado”.

Luego, la también comediante agregó que “así que dejé de pelear y se llevó el bolso. Grité y grité, pero no salió nadie”.

Por suerte, el robo terminó solo con algunas heridas para ella. Eso sí, la pena de perder su celular, junto con recuerdos de su papá e incluso datos de trabajos que estaban en él, es lejos lo que más la complicó tras el hecho.

De esta forma, Yamila Reyna relató el complejo episodio, que lamentablemente empañó sus celebraciones de fin de año y la llegada del 2024.