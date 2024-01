Emmys 2024: Así le fue a Pedro Pascal en los tres premios donde competía

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 15: Pedro Pascal attends the 75th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on January 15, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) / Frazer Harrison

Pedro Pascal ha sido protagonista en todo lo que va de esta temporada de premios. Y este lunes, el chileno iba por sus primeros Emmys.

El actor competía en tres de las categorías donde se reconoce a lo mejor de la televisión. ¿La principal? Su papel de Joel en The Last of Us.

De hecho, debido a esta serie, fue nominado como Mejor Actor de una Serie Dramática, teniendo como rivales a los protagonistas de Sucession.

Junto a esto, la figura de The Mandalorian también compitió en dos instancias más: Mejor Actor invitado en una serie de comedia, por su participación en Saturday Night Live y Mejor Narrador por su voz en Patagonia: Life on the Edge of the World.

Pedro Pascal y sus Emmys

Así, Pedro arribó una vez más hasta la alfombra plateada, muy combinado con su cabestrillo, el mismo que sostiene el brazo que se hirió en Navidad y que tanto revuelo ha causado.

Y lo hizo de la mano de su hermana Lux Pascal, quien lo acompañó en todo momento y bromeó en las fotografías.

Posterior a esto, el crédito nacional subió al escenario para entregar el galardón a Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática. Y ahí protagonizó un divertido momento con Kieran Culkin.

No sabía lo mucho que necesitaba que Pedro Pascal y Kieran Culkin se hagan chistes en los premios hasta que lo vi, me están dando vida. #Emmys2024 pic.twitter.com/BpUCjnTVjO — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) January 16, 2024

Sin embargo, el momento estelar de la noche, las categorías en las que competía, no le dieron un buen resultado. Y el chileno perdió en las tres.

De hecho, no solo le ganó el mismo Kieran en Mejor Actor, sino que además perdió con Barack Obama en Mejor Narrador y Sam Richardson en Mejor actor invitado de serie de comedia.

De esta forma, Pedro Pascal no logró quedarse con ninguno de los galardones en los Emmys 2024, siguiendo la ruta de la temporada de premios aún con las manos vacías.