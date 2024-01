“Me dio una paliza”: Pedro Pascal se lanzó contra Kieran Culkin en los Emmys

Decidió devolvérsela. Pedro Pascal hizo una divertida intervención como uno de los presentadores de los Emmys 2024.

Es que al chileno le tocó entregar la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática, minuto que aprovechó para vengarse de su mayor rival en esta temporada de galardones: Kieran Culkin, de Sucession.

Es que su colega ya le arrebató el Golden Globes y el Critics Choice Awards con su aplaudido papel de Roman en la ficción de HBO.

Por eso, cuando ganó el primer premio, y como todos sabían de la competencia con su rol de Joel en The Last of Us, Kieran aprovechó de burlarse en el escenario, diciéndole “es lindo estar aquí. Chúpala, Pedro, este es mío”, sacando varias risas.

Pedro Pascal y el troleo a Kieran

Así, como nuevamente se vieron las caras en los Emmys, el chileno aprovechó su posición de presentador para lanzar su artillería.

“Antes de pasar con los nominados me gustaría solo un segundo, que se centraran las miradas en mí. Mucha gente me ha preguntado sobre mi brazo, de hecho es mi hombro, y creo que esta noche es el momento perfecto para decirles a todos y todas que Kieran Culkin me dio una paliza”, reveló.

La confesión sacó más risas en el Peacock Theatre de Los Ángeles, donde las cámaras enfocaron a Kieran con cara de pocos amigos.

De esta forma, Pedro Pascal lo pasa bien en la temporada de premios, y en una noche de Emmys donde podría llevarse su primer galardón a casa.