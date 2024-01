Dan a conocer los nombres de los empresarios que se reunieron con Carolina Tohá en casa de Zalaquett

La ministra del Interior, Carolina Tohá, otorgó el detalle de los empresarios con quienes se reunió en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett, tras ser consultada por Contraloría respecto a estos encuentros.

En un primer momento, la autoridad gubernamental no dio a conocer el listado con los nombres, porque -de acuerdo con su explicación- el organismo contralor no se lo había solicitado, según consignó La Tercera.

“No me han preguntado eso hasta ahora (Contraloría), me lo preguntaron por transparencia y lo vamos a informar. No hay ninguna razón para ocultar algún nombre”, dijo Tohá.

De esta manera, desde el Ministerio del Interior revelaron a los empresarios que asistieron, pero aclararon que corresponde a la información que la secretaria de Estado recibió antes de asistir a la reunión, por lo que “los nombres indicados no implican necesariamente su asistencia”, recalcaron.

Listado de los 19 empresarios: