Alison Mandel confiesa que se la jugará para conocer a Alejandro Sanz en Viña 2024: “Tengo un plan cuadrante”

En el Ciudadano ADN estamos atentos al Festival de Viña del Mar 2024. Por eso, la periodista de ADN, María Ignacia Castro, pudo conversar con algunos de los protagonistas del humor de la popular instancia.

Javiera Contador, Lucho Miranda y Alison Mandel realizaron una conferencia de prensa en las dependencias de TVN. Respecto a esto, la periodista comentó que los artistas “andaban de buenas” y que solo faltó la presencia de Sergio Freire. “Es el único que falta que dé una declaración”, aseguró.

El regreso de Alison Mandel a la Quinta Vergara

En conversación con la periodista de Radio ADN, Mandel comentó que “tuve la oportunidad de volver antes, pero sentía que no podía”.

“Por mi carga mental y maternidad hubo un momento en que dije ‘nunca voy a volver al festival’, ‘nunca voy a retomar mi vida laboral como era antes’. Y ahora sí la voy a retomar. Eso me hace sentir muy feliz, muy ansiosa y muy emocionada”, expresó.

Sobre cómo se viene su rutina en comparación con el 2018, la comediante reflexionó sobre si su humor ha cambiado con el paso del tiempo.

“Yo creo que el humor se va adaptando. Sobre todo el stand up tiene mucho de actualidad y uno siempre va agarrando diferentes noticias para hacer humor. Pero claro, uno va cambiando según su edad. En mi caso, han pasado seis años en que han pasado muchas cosas en mi vida y eso sin duda le da otra línea editorial”, dijo la artista, quien catalogó su espectáculo como “una rutina bien familiar”.

A la siga de Alejandro Sanz

La rutina de Alison Mandel será posterior al show de apertura del hombre detrás de éxitos como Corazón Partío. Respecto a esto, la comediante dijo que “tengo un plan cuadrante”.

“Yo tengo una prueba de sonido y después viene su prueba de sonido. Entonces yo quiero demorarme en salir de mi prueba. Tengo hartas teorías de cómo hacerlo porque yo digo que cómo no voy a poder conseguir una foto esa noche por mí y por todas mis compañeras”, confesó.

“Yo me acuerdo que la vez pasada me topé con Jesse y Joy, pero no pude pedirles una foto. Ahora yo voy a intentar hacer que la situación se dé”, agregó.