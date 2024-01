“Por un lado, tiene a Bocelli…”: Javiera Contador revela qué piensa sobre el día que le tocó para presentarse en Viña 2024

“Estoy contenta, estoy nerviosa, evidentemente porque el escenario es para ponerse nervioso, pero al mismo tiempo, como dije que sí, porque siento que puedo hacerlo”, dijo de entrada Javiera Contador cuando se le preguntó, en conversación con ADN.cl, acerca de su regreso al Festival de Viña. La humorista se presentará en este 2024 por segunda ocasión en el certamen viñamarino, luego de haber triunfado en la vez anterior.

La comediante afirmó sentir en este momento varias emociones, y entre ellas, un poco de angustia. “Dentro de todo ese rango de emociones, la angustia también es una de ellas, porque sale una cosa en la prensa y uno dice, o el ´heitereo´ en redes sociales, que es como, ‘ay, de nuevo’, y uno: ‘ay, ¿por qué hago, para qué me expongo?’. Pero al mismo tiempo, después uno va a hacer los shows y la gente se muere de la risa, hay una catarsis y uno dice: ‘sí, voy por esto’”, sostuvo.

“Es como una montaña rusa donde hay muchas emociones involucradas y la angustia en alguna medida también, pero no una angustia que te inhabilita para seguir trabajando, sino más bien como parte de esta juguera de emociones que hace que uno siga funcionando y que le pone también adrenalina al asunto”, añadió.

Lo que dijo sobre la fecha que le tocó en Viña 2024

Más adelante, al consultársele sobre el día que le tocó, con Andrea Bocelli y Miranda!, Javiera Contador señaló que “a mí me encanta mi día, yo estoy supercontenta. Porque, por un lado, tiene a Bocelli, y además es un hecho de la causa que yo debo ser la más grande de los comediantes. O sea, entonces, por rango etario, yo creo que, ah, voy para allá”.

“Y, por otro lado, está Miranda, que es lo que decían, ¿no? Miranda! yo siento que es como generacionalmente, o sea, uno baila Miranda y se creía joven, pero al mismo tiempo hay niños chicos que les gusta mucho Miranda!. Mi hija tiene 10 y cacha temas de Miranda!, entonces, yo creo que a mí me gusta el día”, complementó.

Finalmente, Javiera Contador expresó: “Siento que el espíritu de Bocelli es un espíritu súper emocional, es bonito, y yo también comulgo con eso. Entonces, si bien en el humor uno no apela a la emoción, pero la risa tiene que ver con eso. Yo siento que gente que va a verlo a él es muy probable, espero, que también se ría con las cosas que yo digo, cuento, que soy como una cuentacuentos. Así que, no, la verdad es que a mí el día me gusta mucho”

“Y después que venga Miranda!, encuentro como medio familiar, como que uno podría ir con alguien así, con alguien de la familia que le gusta mucho Bocelli, que me ha pasado, me dice ‘te quiero ir a ver, que está súper agotado’. A mi mamá le encanta Bocelli, yo amo a Miranda! y mi hijo también, entonces siento que es como un día bonito, un día especial, me gusta”, cerró.