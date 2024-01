Día del Melón con Vino: revisa cómo preparar este trago perfecto para el verano

Este lunes 15 de enero, Chile se prepara para conmemorar a uno de sus cócteles más emblemáticos: el “Melvin”. Esta combinación de melón con vino ha conquistado a los amantes del verano, convirtiéndose en un ícono contra el combate al calor y la sed.

Es tanto el aprecio por el brebaje con supuestas propiedades refrescantes, que la revista Rayuela Corta creó hace unos años este patriótico día del “Melvin”. Incluso, incluyó una lista de consejos para garantizar que la celebración transcurra con alegría y sin contratiempos.

El llamado de los creadores es a disfrutar del irresistible cóctel con amigos o familia, evitando desórdenes públicos. La consigna es clara: celebrar con responsabilidad para que “Melvin” sea el invitado especial en cada reunión.

Consejos para preparar un buen melón con vino

1. Dicen que en la variedad está el gusto, por eso el melón puede ser tuna o calameño, sin embargo, conviene mucho más el primero, ya que tiene menos pepas y su precio es más accesible.

2. Además del vino y del melón, el ingrediente que no puede faltar es el azúcar. La cantidad recomendada son cuatro cucharadas y, para todos los que quieren conservar la línea, el azúcar se puede reemplazar por endulzante. El dulzor no puede faltar en la preparación del clásico combinado frutal.

3. “Mejor que sobre a que falte”, dice el dicho, y por eso el vino que se recomienda es el que viene en grandes cantidades, como un vino de 2 litros en caja o un bidón o “chimbombo” que cuestan alrededor de cuatro mil pesos.

4. Si no está helado no tiene gracia, y lo mejor es dejar los melones en reposo en el refrigerador, durante 30 0 40 minutos aproximadamente. También se puede agregar hielo a la preparación si no se quiere esperar los 40 minutos.