Kel Calderón y su nominación como Influencer Latina del Año en los People’s Choice Awards: “Yo nunca dejo pasar una oportunidad”

Kel Calderón está en llamas. Y con justa razón, ya que la figura nacional fue nominada como Influencer Latina del Año en los People’s Choice Awards.

Una noticia que la hace partir este 2024 de la mejor manera, y que se dilucidará el próximo 18 de febrero, cuando se realicen los galardones en Los Ángeles.

“Estoy súper en shock. Soy de las personas que tiene Síndrome del Impostor, y pensaba ´¿me lo mereceré? ¿Estar nominada a algo así?’ E! es un canal que amo desde chica, y siempre lo vi súper lejano, entonces que me llamen es surrealista”, expresó de entrada la joven en conversación con ADN.cl.

La creadora de contenido reflexionó además sobre las razones que la llevaron a ser una de las elegidas de los galardones.

Y señaló que si bien le gusta hacer cosas de entretenimiento en sus redes, con tips de moda, belleza, viajes y más, lo que hizo que se fijaran en ella iba más “porque trato de ser consciente de las cosas que voy a publicitar o de lo que estoy mostrando en el día a día”.

“Siento que hay una responsabilidad de poner tu plataforma a disposición... tener una comunidad tan grande para mí genera la obligación de que, cuando pasa algo, siempre hay que tratar de ayudar a difundir, canalizar ayuda, hablar de contingencia, de política. Para mí siempre ha sido importante que las personas, aunque no estén de acuerdo conmigo, sepan de qué lado me paro yo, qué es lo que opino y cuáles son los valores detrás de mi cuenta”, sostuvo.

Kel Calderón y su nominación

Respecto a sí irá o no a Estados Unidos a la ceremonia, la casi abogada manifestó que “trato de no emocionarme tanto, todavía no sé si va a existir la posibilidad de viajar. Pero si dependiera de mí, sería feliz de estar allá, promover lo que yo hago”.

Y agregó que “para mí es una oportunidad, una plataforma. Y yo nunca dejo pasar una oportunidad. Así que me encantaría ir, conocer gente. Uno nunca sabe qué lazos puede afianzar”.

Junto a esto, la fundadora de Redes en Caja comentó que es importante “abrirle el camino a Chile. O sea E! se está fijando en creadores chilenos, entonces siento que es algo súper grande. Por eso, si me dicen que hay la posibilidad de viajar, me dicen upa y yo digo chalupa, jajajá”.

La influencer reveló que, independiente de que gane o no, ya estar nominada es un gran logro para ella. “Es un reconocimiento, estoy tan agradecida de mi equipo, están tan contentos. Si al final ganamos o no ganamos, sí o sí es importante tomarle el peso a una oportunidad así”.

Finalmente, Kel Calderón confesó sobre esta nominación que “espero que las personas se pongan felices, que sientan que esto es algo que sale de Chile para afuera. Creo que lo podemos hacer, y que después vengan más creadores de contenido que sean nominados. Tenemos esta oportunidad y hay que creérsela”.

***Si quieres que Kel Calderón gane, puedes desde ya votar en ESTE LINK ***