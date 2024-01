Empresas Eléctricas y alza de cuentas de luz: “Es importante que la normalización avance con celeridad, pero también proteger a los clientes”

Chile

El Informe Técnico Definitivo de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional que la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó en los últimos días, anticipa un alza en las cuentas de luz de incluso un 88%.

Pese a lo sorprendente del número, el aumento será diferencia en función del consumo de cada cliente: para aquellos consumos de hasta 350 kWh, será 8,21% más; para el segundo tramo, entre 150 y 500 kWh, será de 11,55%; mientras que para el tercer grupo, de más de 500 kWh, será de 88,43%.

Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, la asociación gremial que reúne a las principales distribuidoras de electricidad de Chile (CGE, Chilquinta, Enel, Saesa y Empresa Eléctrica Puente Alto), abordó la situación la mañana de este viernes en ADN Hoy: “Estas variaciones aún deben esperar, no es algo que se aplicarán de manera inmediata: aún queda publicar el decreto tarifario, que se hará en los próximos meses, y sin embargo, el Ejecutivo también se ha comprometido a presentar un proyecto de ley que debiese mitigar y morigerar la forma en que las formas tarifarias se van a aplicar”.

El ministro de Energía, Diego Pardow, aseguró que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para “mitigar estas variaciones”, a fin de concretar una gradualidad. Como antecedente, cabe recordar que el congelamiento del alza en los precios de la electricidad ocurrió en noviembre de 2019, en pleno estallido social. Allí, tras esos primeros mecanismos de estabilización, precisó Meriches, “el fondo se va agotando rápidamente porque ocurren cosas que no estaban en ningún escenario: la pandemia, los aumentos de la energía derivado en ese factor, el dólar, la inflación y los conflictos bélicos. Es una combinación de elementos que han hecho subir ese componente”.

“El costo de la energía es más o menos el 70% de lo que pagan las personas en sus casas. Es el componente más importante de la boleta. Y la deuda con las empresas generadoras eléctricas ha ido creciendo: hoy se habla de US$6 mil millones. Pensar en pagarlas de una sola vez es imposible. Se ha buscado, de parte del Ejecutivo, los mecanismos que permitan distribuir la deuda en el tiempo”, acotó luego.

En julio de 2023 hubo un primer descongelamiento. Y ante la iniciativa anunciada por Pardow, Meriches señaló: “Es un proceso de normalización. Congelar las tarifas tuvo una serie de efectos no deseados: por una parte, que se fuera acumulando la deuda por parte de los usuarios, que en algún minuto se tiene que pagar. La forma es importante: que sea gradual, con protección a los clientes, en los tiempos que hemos venido conversando. El segundo efecto no deseado es que tiene efectos en términos financieros: no es sostenible que las tarifas no estén reflejando los costos de la energía. Eso requiere cierto grado de normalización”.

“En la medida que pasa el tiempo, la deuda sigue aumentando. La demora en la emisión en los distintos decretos tarifarios hacen que la aplicabilidad de las tarifas sea un poco compleja y desfasada en el tiempo”, acotó, antes de valorar la búsqueda de una solución por parte del Ejecutivo. Con todo, hacia el final advirtió:

“La demora y el congelamiento tienen efectos, tanto en la caja de las empresas, como en la posibilidad de desarrollar inversiones. Es importante que el proceso de normalización avance con celeridad en los tiempos que hemos mencionado. Pero también es importante proteger a los clientes: no puede ser de forma abrupta, tiene que ser de forma gradual”.