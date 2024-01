General Yáñez asiste a reunión en La Moneda con ministra Tohá tras conocer fecha de su formalización

La tarde de este jueves, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez llegó hasta La Moneda para reunirse con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Esta cita ocurre luego que el Ministerio Público fijara la audiencia de formalización en contra de la máxima autoridad policial para el 7 de mayo, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión en el estallido social.

El escrito fue ingresado el martes pasado por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien además pidió formalizar al exgeneral director Mario Rozas y al exsubdirector de la institución, el general Diego Olate por los mismos hechos.

Por su parte, el gobierno reveló su postura ante la situación del director de Carabineros a través de algunos ministros de Estado, entre ellos, la portavoz Camila Vallejo, quien sostuvo que hay que tomarse esta situación con “cautela”.

“Respetamos y vamos a respetar”

“La solicitud de formalización, además de la Fiscalía, es una acción que realiza un servicio con total autonomía respecto al gobierno. Nosotros, como lo hemos hecho siempre, respetamos y vamos a respetar”, aclaró.

Asimismo, manifestó que “consideramos que la petición, hasta el momento, no altera y no debiese alterar el trabajo que estamos realizando con Carabineros como institución(...) Es lo que todos esperamos, que las policías no se paralicen por esto”.

Finalmente, la ministra Tohá, quien volvió el lunes a La Moneda tras dos semanas de vacaciones, explicó que es un tema complejo y comentó que lo importante es cuidar la relación institucional con Carabineros. Además, se comunicó que la reunión con Yáñez es por temas de seguridad.