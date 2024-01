Caso Lencería: decretan medidas cautelares contra tres nuevos imputados en el Biobío

Con arresto domiciliario nocturno, firma semanal y la prohibición de salir del país quedaron tres imputados investigados por fraude al Fisco y estafa en el marco del Caso Convenios, en la región del Biobío.

Se trata de la exfuncionaria del GORE del Biobío, Tamara Vidal, quien fue formalizada por fraude al Fisco; Eduardo Quesada, dueño de la consultora EQOS, y Matías Godoy, del OTEC Frusimal, los cuales fueron formalizados por el delito de estafa.

Para el Ministerio Público, este grupo habría operado coordinadamente, sin embargo, la fiscal María José Aguayo indicó que consideraron la colaboración de los imputados. “Respecto de los funcionarios públicos, en este caso la señora Vidal, efectivamente una de las circunstancias que se considera es la colaboración que ella ha prestado desde el primer inicio de la investigación”, dijo.

Plazo de investigación

Mientras que el abogado de Godoy, Hans Laurie, afirmó que su defendido es inocente y víctima tras ser engañado por su examigo Sebastián Polanco, expareja de Camila Polizzi, el cual lo invitó a trabajar al estar cesante.

“Escuchamos los hechos por los cuales se le formaliza y no advertimos en ellos, como lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo, el engaño. No sabemos a quién engañó Matías Godoy, si Matías Godoy no participó, ni se concertó para obtener los fondos del gobierno regional”, indicó Laurie.

Finalmente, las medidas cautelares tienen un plazo de 9 meses mientras dure la investigación, plazo que fue establecido el pasado 30 de noviembre cuando se formalizó a Camila Polizzi, los hermanos Polanco y dos exfuncionarios del GORE del Biobío.