José Ignacio Cornejo avanza al cuarto lugar de la clasificación tras la etapa 1 del Rally Dakar 2024

Este sábado se desarrolló la primera etapa formal del Rally Dakar 2024 luego del prólogo que dio inicio ayer viernes a la competencia motor en Arabia Saudita, entrando ya de lleno en las duras rutas del desierto asiático.

Fueron 414 kilómetros de especial entre las localidades de Al-Ula y Al-Henakiyah, donde el mejor chileno fue José Ignacio Cornejo en las motos, quien logró sortear las zonas de piedras y rocas volcánicas que provocaron el abandono del ganador del prólogo, Tosha Schareina, y del portugués Joaquim Rodríguez.

En ese contexto, el iquiqueño quedó quinto, a 13 minutos y 43 segundos del ganador, el botsuano Ross Branch. “Me he sentido muy bien durante la etapa, pese a lo dura que fue. Ha sido un trayecto que creo no habíamos visto antes en el Dakar, con muchos kilómetros de grandes piedras en la trazada y si te salías de pista había aún más piedras. Pero sí, a pesar de no ser una etapa de mi estilo, me he encontrado con bastante confianza”, explicó al llegar al campamento.

Con esto, José Ignacio Cornejo se quedó en el cuarto lugar de la clasificación general del Rally Dakar 2024, a 14 minutos y 48 segundos del líder, Ricky Brabec, compañero de equipo en Monster Energy Honda. En tanto, Pablo Quintanilla ocupó la undécima posición, mismo lugar que ocupa en la general.

Respecto a la categoría Motos2, Tomás de Gavardo llegó en el puesto 39 de la etapa 1, mientras que John Medina finalizó en el lugar 71. En relación con los vehículos ligeros, Francisco “Chaleco” López llegó en el séptimo lugar del día, e Ignacio Casale arribó en el noveno lugar. Con relación a la clasificación general, ambos pilotos mantienen las mismas posiciones en la categoría también conocida como Challenger.