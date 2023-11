“Me siento como en un capítulo de cosas que nunca te van a pasar en la vida“, fue parte de lo que partió diciendo el actor chileno Cristián de la Fuente, al recibir el premio Martín Fierro Latino en Miami por su rol en la serie de TV Azteca, “Dra. Lucía”, en la categoría de “Mejor Actor de ficción en TV, Plataforma o Cine Internacional”, instancia en la que competía con los argentinos Ricardo Darín y Michel Brown.

La entrega de los premios se realizó en Miami, en una ceremonia donde además hubo otros chilenos entre los invitados como el exfutbolista Iván Zamorano, quien asistió junto a su esposa María Alberó.

Especial dedicatoria del premio

Así, al recibir el premio Martín Fierro Latino -que por primera vez tiene una edición internacional-, Crisitán de la Fuente se mostró sorprendido y emocionado, señalando que “yo decía ‘nominado con Darín, eh voy a venir a aplaudir y a sacarme una foto con él’, así que bien, de verdad no me lo esperaba, creo que las cosas más lindas pasan cuando uno no se las espera”.

En tanto, al agradecer el premio tuvo una especial mención para su familia y para su esposa Angélica Castro, con quien habría vuelto luego de una separación por una infidelidad de su parte. “Dedicarle esto a mi familia, que es la razón por la que hago todo lo que hago, a Angélica, a mi hija Laura que son mis ojos“, indicó.

Finalmente, puntualizó que “nunca dejen de soñar porque pueden estar nominados con Darín y en una de esas ganan, siempre luchen por sus sueños, hay gente que les va a decir que no pueden hacer las cosas, que son lo suficientemente buenos, pero no escuchen eso, escuchen siempre su corazón porque siempre se puede”.

Revisa el discurso de Cristián de la Fuente tras ganar el premio: