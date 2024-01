“Usted es el fiel reflejo de lo que es la institución”: general Yáñez felicita a carabinero que mató a ladrón de celular en Santiago

Santiago

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se comunicó con el sargento de la Cuarta Comisaría de Santiago que mató a un sujeto que minutos antes se había robado un teléfono celular.

El uniformado se encuentra en el hospital institucional, en Ñuñoa, a la espera de una intervención quirúrgica por una fractura expuesta de uno de sus dedos anular. Yáñez, tomando un café, le dijo:

“Felicitarlo por su valentía, su compromiso, por haber tenido ese espíritu que, siempre digo, solamente tenemos los carabineros: ser capaces de enfrentar esas situaciones cuando todo el mundo pasa por el lado y no quieren ver, y usted lo hizo”.

Hacia el final del diálogo, el general director acotó: “Lo felicito. Usted es el fiel reflejo de lo que es la institución. Recupérese, le entregarán la mejor atención, así que lo felicito. Es un orgullo para mi las instrucciones como la suya”.

Los hechos

La situación ocurrió la mañana de este jueves, en calle Santa Elena: una mujer salía desde el departamento en el que habita a su trabajo cuando es abordada por tres sujetos, los que la intimidan y le quitan su teléfono celular. Ante esto, tres ciudadanos los persiguieron hasta la esquina de Madrid con Maule, en Barrio Matta Sur. Fue en ese punto que el sargento vio lo que pasaba. Además, se percató que uno de ellos llevaba un arma, por lo que se identificó como carabinero y disparó.

El delincuente disparado murió en el lugar; un segundo antisocial involucrado en el robo fue reducido por los civiles que lo persiguieron; mientras que hay un tercer involucrado que huyó.

La mujer objeto del robo señaló a ADN: “Me siento muy mal, por todo lo que provoqué por un celular. No sé si valdrá la pena tanto desastre por un celular, pero era todo lo que tenía para comunicarme con mi familia. El celular no tiene tantas cosas que, de repente es valioso, pero no sé si tanto como para que muriera alguien y salieran heridos. El que murió baleado es el que me robó”.