¿Se justifica o no? Análisis en números respondió a la polémica por el sexto extranjero

Imposiciones, amenazas, reuniones y todo donde mismo. Así se ha desarrollado el debate en el fútbol chileno respecto a aumentar el cupo de jugadores extranjeros para la Primera División con miras a la temporada 2024, algo que no gustó nada en el Sifup.

La ampliación a seis jugadores foráneos en los planteles tiene abierto el debate, mientras hace unos días se filtró cuáles fueron los clubes que votaron a favor de la medida: Colo Colo, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino, Unión La Calera, Everton, Ñublense, Huachipato y Coquimbo Unido.

Por ello es que “El Analista” salió a responder la pregunta que se hacen todos hoy en el fútbol chileno: ¿Se justifica un sexto jugador extranjero? Teniendo en cuenta los datos que dejó el 2023, la respuesta es no.

Según lo expuesto, en la pasada temporada solo dos clubes del fútbol chileno hicieron que sus cinco extranjeros jugaran más del 50% de los minutos disponibles: Audax Italiano y la Universidad de Chile, dos de los equipos que adhirieron a la medida de ampliar a seis.

“Cuatro clubes tuvieron solo un cupo que no pasó el umbral de 50% de minutos: Ñublense, Palestino, Curicó y Cobresal. En los 10 restantes, ocho tuvieron dos cupos que no pasaron el 50%, Huachipato tuvo tres y Colo Colo fue el peor, con cuatro cupos que no pasaron el 50% de minutos jugados: De los Santos (22%), Castillo (20%), Lezcano (10%) y Amor (8%)”, detalló.

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta el debate de estos días, lo siguiente es clave: “de los nueve clubes que votaron a favor de la medida, siete están entre los que usaron más minutos a los extranjeros, pero seis tuvieron dos o más cupos que no llegaron a la mitad de minutos jugados”.

Finalmente, “El Analista” le termina dando la razón al Sifup: “El aumento de extranjeros causa que jugadores chilenos jueguen menos, sobre todo en los equipos no-grandes”, mientras que “de los nueve clubes a favor del aumento de cupos, solo dos usaron más del 50% a todos sus cupos”.