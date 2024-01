ChatGPT también dio la PAES: estos fueron sus sorprendentes resultados (y a qué carreras podría postular)

Abstract image of artificial intelligence robot generated program code. / Yuichiro Chino

Esta semana finalmente se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Claro que en paralelo a los más de 250 mil alumnos que se aventuraron a rendirla, también apareció un contendiente muy particular.

De manera de más rupturista la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT también “rindió” los exámenes y sus resultados fueron sorprendentes.

“Tomamos las pruebas oficiales que dieron los estudiantes en noviembre y se las pasamos a ChatGPT a través de un script de programación”, explicaron desde EvoAcademy, los gestores de la idea.

La gracia es que en uno de los modelos actuales de la IA -GPT-4V-, esta ya puede “ver” e interpretas gráficos como los expuestos en los facsímiles. De tal forma no existió problema para rendir todas las pruebas.

¿Y los resultados? 918 en Comprensión Lectora con 62 de 65 respuestas correctas como el puntaje más alto. Mientras que 745 fue el peor en la prueba de Física.

“El robot obtuvo desde 81.3% hasta 96% de las respuestas correctas”, explicaron en detalle sobre el detalle que puedes revisar a continuación.

¿Y qué carreras podría estudiar ChatGPT en la universidad?

Ahora bien, si de entrar a la educación superior se trata, las opciones que tendría serían más que amplias. Esto asumiendo, según el grupo, que las notas del colegio son similares a su rendimiento en las evaluaciones de la PAES.

De tal manera podría sumarse a carreras como Derecho, Enfermería o Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. Aunque también podría matricularse en Plan común de Ingeniería en la Universidad de Chile.

Un punto importante es que el modelo empleado no tuvo conexión a internet a la hora de responder. Por otro lado no es “obvio” que le vaya bien. “No es capaz de dar una respuesta exactamente igual en el 100% de los casos, incluso dado la misma pregunta”, profundizo EvoAcademy.

Los detalles íntegros del experimento se pueden encontrar pinchando aquí.