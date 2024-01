Catalina Fillol reveló los cracks que vendrán al Chile Open y aseguró que fue “un tremendo orgullo” ver dirigir a su padre en la United Cup

Catalina Fillol, directora del Chile Open, habló este miércoles con ADN Top Kia respecto a lo que será el torneo de tenis más importante del país durante este año.

Fillol aseguró que esperan mucho más público que en la edición anterior y que le hicieron grandes mejoras a la infraestructura, con el fin de que la gente pueda disfrutar aún más los partidos.

“Arrancamos con la venta y la verdad que estamos súper entusiasmados con la recepción que hemos tenido por parte del público. La venta de entradas de los abonos fue súper bien recibida y ahora estamos con una preventa especial con Movistar a precios súper accesibles y entretenidos para aprovechar el espectáculo que parte el 24 de febrero”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “nosotros llevamos meses anticipando este torneo y viendo cuáles son las mejoras que podíamos hacer, y una de las grandes que hemos hecho es que hemos cambiado el estadio por butacas cien por cien, con eso tendremos una capacidad de 5 mil espectadores. También mejoramos considerablemente la visión y el ángulo dentro de la cancha, así que este año esperamos superar los 30 mil espectadores que tuvimos el año pasado y generar un ambiente muy entretenido”.

“En un par de días más el público podrá comprar las entradas a precio normal y los que quieran aprovechar estos descuentos de lunes a jueves, que lo hagan, ya que va a estar súper bueno. El evento también es 360, como le llamamos, ya que no es solo tenis, hay música, entretención, donde la gente pueda compartir y disfrutar de un ambiente agradable”, agregó.

Respecto a las grandes figuras que tendrá el Chile Open en su edición 2024, la directora del torneo manifestó que “Tomás Etcheverry nos confirmó que vendrá ya que quiere ir por la revancha del título que se le escapó el año pasado. De hecho ya le mandó un mensaje a Nicolás Jarry y uno nunca sabe si se podrán volver a enfrentar o reeditar la final”.

“Sebastián Báez es otra confirmación, está 28 del mundo y nos llena de orgullo que venga. Arthur Fils también vendrá. Con tan solo 19 años ha logrado muchas cosas y creemos que va a ser uno de esos jugadores que ha pasado por el Chile Open y marcará presencia en los años posteriores, como ya pasó acá con Casper Ruud, que después de jugar este torneo, llegó a ubicarse entre los 10 mejores tenistas del mundo”, profundizó Catalina.

Es un orgullo ver a mi papá dirigir

Ya en la parte final de la conversación, Fillol tuvo palabras sobre la presencia de su padre, Jaime, como capitán del equipo chileno en la United Cup.

“Es un tremendo orgullo ver en pantalla a mi papá, con tanta sabiduría. Él tiene una personalidad de mucha tranquilidad y logró traspasarle a su nieto (Nico Jarry) mucha calma en un momento complejo para él. Que el mundo pueda ver eso, me enorgullece muchísimo como hija y como tía. Poder esos mensajes en la alta competición, es súper importante”, sostuvo.

Finalmente, cerró diciendo que “a mi personalmente no me generó sorpresa, porque son mensajes que mi papá viene transmitiendo desde que tengo recuerdos, pero es lindo que el mundo lo vea. Lo lindo de ese mensaje es que no es solo por la competición, sino que una enseñanza de vida. Uno de los grandes mensajes de mi papá, es confiar en uno mismo y en lo que uno va transmitiendo”.