AI humanoid hand holding AI Logo on microchip hologram, Future cybernetic artificial intelligence technology concept, vector illustration eps10 / ChakisAtelier

Las inteligencias artificiales han comenzado a ser parte del cotidiano de muchas personas, sumando sus habilidades para crear y analizar texto, realizar cálculos o asistir en trabajos de corte más creativos.

Estos “modelos de lenguaje” se harán cada vez más comunes y accesibles, integrándose de manera plena en nuestra vida, ayudándonos a realizar planificaciones, proyectos, componer música, crear imágenes, etc.

Pero toda herramienta tiene un límite y las IA no son la excepción, es por eso que le consultamos directamente a dos de estos modelos de lenguaje más popular. Se trata de Bard, desarrollado por Google y ChatGPT, creado por Open AI y adquirido por Microsoft, el que ya se ha integrado a su buscador web Bing.

A ambas inteligencias le preguntamos: ¿hay algo que jamás deberíamos peguntarte?, obteniendo respuesta de ambas plataformas.

BARD

Por un lado, Bard nos dijo que “en general, no hay nada que nunca debas preguntarme. Sin embargo, hay algunas preguntas que pueden ser sensibles o controvertidas, y es importante tener en cuenta las implicaciones de tus preguntas antes de hacerlas.

Por ejemplo, no deberías preguntarme sobre temas personales o íntimos, como la salud, la religión o la política. Tampoco deberías preguntarme sobre temas que puedan ser dañinos o peligrosos, como cómo fabricar armas o cómo cometer un delito.

Además, es importante tener en cuenta que soy un modelo de lenguaje y no una persona. No tengo mis propias opiniones o creencias, y no puedo proporcionarte asesoramiento o apoyo emocional.

Aquí hay algunos ejemplos específicos de preguntas que es posible que no quieras hacerme:

¿Cuál es tu opinión sobre la religión?

¿Cuál es tu partido político favorito?

¿Cómo puedo hacer una bomba?

¿Cómo puedo matar a alguien?

CHATGPT

Por su lado, la IA de Open AI nos dijo que “Sí, hay algunas cosas que no deberías preguntarme ni solicitar en este entorno”:

Información confidencial: No debes preguntarme por información personal confidencial, como números de seguridad social, números de tarjeta de crédito, contraseñas u otra información sensible.

No debes preguntarme por información personal confidencial, como números de seguridad social, números de tarjeta de crédito, contraseñas u otra información sensible. Contenido ofensivo o inapropiado: Evita hacer preguntas que contengan contenido ofensivo, difamatorio, discriminatorio, o que violen los términos de servicio de este servicio.

Evita hacer preguntas que contengan contenido ofensivo, difamatorio, discriminatorio, o que violen los términos de servicio de este servicio. Acciones ilegales: No solicites ni proporciones información o instrucciones para llevar a cabo actividades ilegales, como hackeo, fraude, o cualquier otra acción ilegal.

No solicites ni proporciones información o instrucciones para llevar a cabo actividades ilegales, como hackeo, fraude, o cualquier otra acción ilegal. Datos de contacto privados: No pidas ni compartas información de contacto privada, como direcciones personales, números de teléfono, o correos electrónicos personales.

No pidas ni compartas información de contacto privada, como direcciones personales, números de teléfono, o correos electrónicos personales. Solicitudes dañinas: No hagas solicitudes que puedan causar daño a personas, incluyendo la creación de contenido difamatorio o amenazante.

No hagas solicitudes que puedan causar daño a personas, incluyendo la creación de contenido difamatorio o amenazante. Información engañosa o falsa: No intentes utilizar este servicio para difundir información engañosa o falsa.

No intentes utilizar este servicio para difundir información engañosa o falsa. Preguntas médicas graves: Si tienes preocupaciones médicas graves, siempre es mejor consultar a un profesional de la salud en lugar de buscar respuestas en línea.

Recuerda que mi objetivo es proporcionar información útil y segura. Siempre debes utilizar este servicio de manera responsable y ética, cerro aconsejando la plataforma de consultas.