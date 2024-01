Carlo Ancelotti explica por qué rechazó dirigir a la selección de Brasil: “No sé si están contentos de mi decisión”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló este martes en la antesala del duelo ante Mallorca por La Liga y se refirió a su fallido arribo a la selección de Brasil luego de haber renovado su contrato con el club español hasta 2026.

“Estoy muy contento por la renovación, ha sido una negociación bastante sencilla porque nos pusimos de acuerdo entre el presidente y yo. Estoy muy feliz por estar otros dos años como entrenador del Real Madrid”, comentó el estratega italiano.

En esa línea, abordó los rumores que lo situaban en el “Sratch” y admitió contactos con la Confederación Brasileña de Fútbol. “La realidad es que yo tuve contacto con la selección brasileña, con el que era su presidente, Ednaldo Rodrígues, al que le agradezco el cariño y el interés para entrenar a Brasil”, reconoció.

“Es algo que me hizo sentir mucho orgullo, pero todo estaba pendiente de la decisión del Real Madrid. En los últimos meses, Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid”, agregó.

A pesar de su frustrado arribo, Carlo Ancelotti no descartó la posibilidad de dirigir a Brasil en un futuro. “Lo puedo contemplar, pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán. No sé si están contentos de mi decisión”, aseguró.

Por último, el DT del Real Madrid descartó dirigir a otro club una vez finalizado su vínculo en el conjunto español. “Es mi último banquillo, no sé si será ese año (2026), pero confirmo que es mi último banquillo. Cuando se acabe no lo sé, puede ser 2026 o seguir aquí después. Dependerá del éxito que podamos tener”, sentenció.