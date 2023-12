“¿Qué opina del callampín bombín?”: La sorpresiva respuesta del Presidente Gabriel Boric sobre su popular meme

Decidió, en el penúltimo día del año, compartir una serie de interrogantes que le habían llegado a través de las redes sociales. El Presidente Gabriel Boric se la jugó con una dinámica bautizada como “En línea”.

Y en ella respondió varias preguntas que la gente le envió a su perfil de Instagram, con temas que abordaron cosas tan distintas como la seguridad en nuestro país, los Juegos Panamericanos y qué era lo que más y menos le gustaba de ser el Jefe de Estado.

Sin embargo, la que más llamó la atención y sacó varias risas en la plataforma fue una de que nadie esperaba: “¿Qué opina del meme callampín bombín?”.

Una irónica forma de pedirle explicaciones de todo al mandatario, que nació de la mano de una fotografía de Dewey, el hermano pequeño de la serie Malcom, que luego se ha ido distorsionando y utilizando de muchísimas formas, incluso en rutinas humorísticas como la de Fabrizio Copano.

"Y el Merluzo callampín bombín".



La frase viene desde fines del año pasado, nació random en otras redes sociales (en Octubre ya aparecía como respuesta troll en comentarios de Instagram) pero desde Febrero '23 que se puede rastrear el primer meme: pic.twitter.com/rOTRMHI1aO — Manuel Santander (@ElManuSantander) April 28, 2023

La respuesta de Gabriel Boric a su meme

Frente a esto, el magallánico expresó que “cada vez que lo leo, él y sus variantes, la verdad me da harta risa, me encanta como se dio vuelta, como lo han utilizado”.

Y agregó que “siempre digo que si uno no se ríe de sí mismo es un amargado, hace bien un poquito de ironía, ironía sana en la vida”.

Tras esto, la otra respuesta que llamó la atención fue la que hacía alusión a lo que más y menos le gustaba de ser mandatario.

“Lo que más me gusta es la posibilidad de conocer todos los días gente distinta y conectarse con las distintas identidades de nuestro pueblo... yo aprendo mucho y va ajustando mi brújula”, dijo.

¿Y lo que no le gusta? “Lo que más me molesta o me complica es que uno nunca puede estar realmente solo. A veces uno necesita poder parar para poder pensar, reflexionar... las peleas en política son muy desgastantes. Pero en general mi experiencia es de motivación, y los dos años que me quedan, no les quepa duda que los voy a abordar con mucha energía para poder sacar esto adelante”.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric dio las gracias a todos, “por mantener el espíritu crítico también”, cerrando así su dinámica.