Mujer chilena de 81 años arrasa jugando Free Fire: juego la reconoció como una “figura influyente”

Santiago

Cuando los jugadores de Free Fire, el conocido videojuego de shooting en línea, compiten contra Mami Nena, pocos pensarían que quien está detrás, es una mujer chilena de 81 años, a quien se le conoce como la abuela gamer.

María Elena Arévalo, vive en Llay Llay, y se bautizó virtualmente como Mami Nena, una guerrera de kimono corto, guantes negros y mascara de colmillos.

Sus inicios en el cibermundo

María Elena llegó comenzó con los videojuegos en 2020, esto para enfrentar la soledad que la sobrepasó tras la muerte de su esposo, después de 56 años de casados.

En ese momento, y por sugerencia de su único nieto, Héctor Carrasco, hoy de 20 años, comenzó a adentrarse en el mundo digital. “Yo no sabía ni qué era un mouse”, recuerda Arévalo.

Sin embargo, cuando aprendió a jugar, especialmente Free Fire, se entusiasmó. Con su personaje de Mami Nena, como la apoda su nieto, se hizo reconocida como una importante rival que persigue a sus oponentes escondidos detrás de árboles y casas.

“No quería hacerle daño a nadie”, evoca. Pero con el tiempo le comenzó a gustar eso de “seguirlos y matarlos”.

Para comenzar a aprender, Arévalo practicó cerca de dos horas, tres veces por semana, por un año, hasta que comenzó a ganar los puntos necesarios para alcanzar la liga de rango “Heroico”, el segundo nivel de más competencia del videojuego.

El renacer de María Elena

Encontrar el Free Fire, fue una bocanada de aire para Arévalo, y el precursor de la idea, ha sido fundamental en este proceso.

“Él me enseñó todo lo que sé. Sin él, yo no estaría aquí”, dice con emoción la mujer refiriéndose a su nieto.

“Siento que es como una mejor amiga”, indica el joven, que la acompaña siempre en sus videos.

Si bien María es de otro nivel en el videojuego, aún no sabe mucho de celulares o computadores, según consignó T13. Aunque para eso, está su nieto, quien maneja sus redes sociales, transmite sus partidas en línea e incluso organizó su hasta ahora, único viaje fuera de Chile.

Gracias a su gran éxito en el juego, Free Fire la reconoció como una de las figuras influyentes del videojuego y le pagó un viaje a Ciudad de México en 2022, para lo que fue el aniversario de la marca.

“Todos los niños (jugadores) me decían que les firmara autógrafos (...) Fue muy hermoso. El día que yo me vaya, me voy a ir con eso”, dice Arévalo.

El presente de la abuela gamer

La “abuela gamer” hoy se encuentra menos activa en los videojuegos producto de una esclerodermia, una enfermedad que produce el endurecimiento de la piel. Sin embargo, no se ve retirada.

“Me encanta hacer esto. Seguiré adelante hasta donde pueda”, dice Arévalo al medio citado.